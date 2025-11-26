Asociación de Belenistas Guadalajara presenta un Belén Monumental renovado y un proyecto educativo pionero

Cartel dela campaña de la Asociación de Belenistas de Guadalajara. - ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 26 Nov (EUROPA PRESS)

La Asociación de Belenistas de Guadalajara ha presentado una de sus campañas navideñas "más completas y singulares", marcada por una programación que abarca una decena de belenes y exposiciones, un concurso provincial renovado y nuevas iniciativas educativas.

El presidente de la Asociación de Belenistas de Guadalajara, Miguel Ángel Martínez, ha subrayado que esta edición representa "una Navidad que ha mirado al futuro sin perder la raíz", y ha defendido que el reconocimiento internacional "es un patrimonio que la provincia merece".

Entre las novedades de esta edición destaca el Belén Monumental del Ayuntamiento, completamente rediseñado y transitable por primera vez.

La concejala de Turismo, Isabel Nogueroles, ha afirmado que Guadalajara "ha vuelto a presentarse como ciudad de Belén" y que esta tradición "ha latido en la Plaza Mayor con emoción, cultura e identidad".

También la Diputación ha mantenido su belén monumental, uno de los más visitados, con más de 400 figuras.

Así, la diputada provincial Sabrina Escribano ha destacado en su intervención el "compromiso firme y ejemplar" de la institución con el belenismo y ha reiterado su apoyo "decidido" al camino hacia la Unesco.

UN BELÉN COLECTIVO CON 30 CENTROS

Entre las propuestas más innovadoras este año tiene cabida el proyecto educativo 'Un Belén en Nuestras Manos', que reúne a 30 centros para crear un belén colectivo que se ha exhibido en la Delegación de Educación del Gobierno regional.

Para el delegado de Educación, Ángel Fernández-Montes, también presente en esta presentación, esta propuesta "une lo educativo, lo artístico y lo social de una forma extraordinaria" y ha celebrado que alumnado de todas las etapas haya construido "un relato común de cooperación y cultura".

Los municipios también han reforzado su participación.

El tradicional belén de San Nicolás ha adoptado un formato de maxi diorama, mientras que Torija ha duplicado el espacio para su montaje navideño.

A ellos se han sumado las exposiciones del Archivo Militar, Natur House, los Franciscanos de Cruz Blanca, el Obispado de Sigüenza-Guadalajara y el Fuerte de San Francisco, que se ha integrado plenamente en la ruta provincial.

La campaña ha incorporado además rutas guiadas, un nuevo mapa interactivo y una nueva edición de la Noche del Belén.

Su imagen oficial, protagonizada por la fotografía 'Siguiendo la estrella', ha reforzado la identidad y la proyección de la tradición belenista.

La campaña culminará el 10 de enero con la entrega de premios, en un año que la Asociación ha definido como "histórico" ante la aspiración de Guadalajara de convertirse en referente nacional e internacional del belenismo.