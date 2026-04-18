La Asociación de Periodistas de Albacete entrega sus premios anuales ensalzando la información rigurosa y de calidad

Premios Anuales de la Asociación de Periodistas de Albacete 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Albacete ha entregado este sábado sus premios anuales poniendo en valor el talento, la profesionalidad y el compromiso con la información rigurosa y de calidad, así como su importante contribución a la profesión periodística y a la sociedad.

Han recaído en el periodista José Iván Suárez, XII Premio de Periodismo 'José Sánchez de la Rosa', por su trabajo 'La navaja de Albacete o el filo de la historia', en la periodista albaceteña Almudena Guerrero, Premio a la Trayectoria Profesional, en reconocimiento a su sólida carrera desarrollada en Radio Televisión Española.

También ha recibido el V Premio de Fotoperiodismo de Albacete 'Jesús Moreno', Brais Lorenzo Couto, por su fotografía 'Cartas'; y Miguel Ángel Requena, creador y responsable de MeteoHellín, Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística, por su contribución informativa y su apoyo a la labor de los medios de comunicación.

La concejala Gala de la Calzada ha felicitado a la Asociación de Periodistas de Albacete y, de manera especial, a su nuevo presidente, Kiko Aznar, y los miembros de su junta directiva, por su trabajo constante en defensa de la profesión y de los periodistas de Albacete, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

De la Calzada ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá colaborando, como hasta ahora, de la mano de la Asociación de Periodistas de Albacete para que los profesionales del gremio puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles, consciente del papel esencial que los medios de comunicación locales desempeñan en el día a día de nuestra ciudad.

De su lado, el diputado del área Social, José González, ha reconocido la labor informativa y el compromiso de quienes ejercen la profesión "con vocación, empatía, entrega, rigor y honestidad".

El acto, en el que la APAB ha presentado su Anuario de 2025, ha hecho las veces de homenaje a una profesión imprescindible para avanzar en democracia, como ha señalado González, incidiendo en que este viejo oficio "es un servicio público clave no sólo para acercar la realidad a la ciudadanía, sino para fortalecer la convivencia y reforzar esos valores democráticos", ha informado la Diputación en nota de prensa.

TRAYECTORIAS

En su duodécima edición ha recaído en el periodista de Elche de la Sierra, José Iván Suárez, por su trabajo 'La navaja de Albacete o el filo de la historia'.

Publicado en el Diario.es, este reportaje, enmarcado en la Feria de la Cuchillería de Albacete de 2025 (Ibercut), relata la historia de esta industria desde sus orígenes.

Durante el acto, también se ha reconocido a la periodista albaceteña Almudena Guerrero con el Premio a la Trayectoria Profesional por su sólida carrera en Radio Televisión Española, donde aprobó la oposición y fue superando etapas hasta desempeñar en la actualidad su labor en el área Nacional, como responsable de la cobertura de la Presidencia del Gobierno.

Por su parte, Miguel Ángel Requena, creador y responsable de MeteoHellín, ha recibido el Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística, por la atención a los medios y por facilitar información cualificada de los diversos fenómenos meteorológicos que vive la provincia, contribuyendo a que se difunda información veraz y precisa.

También el fotoperiodismo ha tenido su momento, con la entrega del quinto premio 'Jesús Moreno' que, en esta ocasión, ha reconocido el trabajo 'Cartas' del fotoperiodista Brais Lorenzo Couto, publicado en el Diario de Tarragona, Infolibre, El País y Agencia EFE.

Se trata de una imagen que resume las dimensiones de la ola de incendios que el pasado verano asoló diferentes comunidades autónomas españolas, mostrando la crueldad del fuego y sus trágicas consecuencias naturales. En concreto, esta instantánea está tomada el 16 de agosto en la localidad de Carballeda de Avia, provincia de Ourense.

Además, hace unos días Brais Lorenzo también era premiado en el concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, World Press Photo, en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europea con 'Tierra quemada', precisamente su proyecto sobre los incendios forestales en Galicia.