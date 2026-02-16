La asociación vecinal conquense Campos del Paraíso protestará el 28 de marzo contra los proyectos de plantas de biogás

Asamblea vecinal celebrada el pasado sábado en Carrascosa del Campo. - ASOCIACIÓN

CUENCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha convocado una manifestación provincial para el sábado 28 de marzo "en defensa del territorio y contra la implantación de plantas de biogás" en esta zona de la provincia de Cuenca.

Así se ha acordado en la asamblea vecinal celebrada este sábado en el Silo de Carrascosa del Campo, donde se consensuó que la movilización no se limitará al municipio, sino que esté abierta a toda la comarca y a toda la provincia, ante la existencia de proyectos en localidades próximas como Huelves y Tarancón, así como la posibilidad de nuevas iniciativas en tramitación.

Según informa en nota de prensa la asociación, actualmente, en Campos del Paraíso existe un proyecto en tramitación ambiental y se ha tenido conocimiento de la existencia de otro con informe de compatibilidad urbanística.

"Los vecinos consideran que no se trata de un caso aislado, sino de un proceso más amplio que está afectando a municipios rurales de toda la región", denuncian.

Insisten en que la movilización responde a la defensa de la calidad de vida y del futuro del municipio. "No estamos ante un problema puntual, sino ante un proceso que puede convertir a nuestra comarca en zona de concentración de este tipo de plantas industriales que provocan graves impactos en las comunidades rurales. Lo que defendemos es el derecho de nuestros pueblos a decidir su modelo de desarrollo y a no convertirse en territorios de sacrificio", indicó Carlos Muñoz, portavoz de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural.

DEFENSA DEL TERRITORIO Y MOVILIZACIÓN COMARCAL

Los vecinos sostienen que la implantación de este tipo de instalaciones supondría una transformación profunda del territorio, con impactos asociados como el incremento del tráfico pesado, molestias por olores, riesgos de contaminación de acuíferos, presión sobre infraestructuras rurales y alteración del paisaje, tal y como recoge la moción aprobada el 13 de febrero por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Campos del Paraíso.

La manifestación del 28 de marzo pretende visibilizar que la preocupación va más allá de un único municipio y que afecta al conjunto de la comarca. "No es solo Campos del Paraíso. Hablamos de un modelo territorial que puede extenderse por toda la Mancha y Alcarria conquense si no se actúa con responsabilidad", señalan desde la organización.