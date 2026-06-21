La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo San Jerónimo de Talavera exige actuaciones urgentes en la muralla

Archivo - Imagen de archivo de las murallas de Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Talavera de la Reina 'San Jerónimo' ha reclamado actuaciones urgentes para proteger y mantener la muralla histórica de la ciudad tras registrarse desprendimientos en dos torres del primer recinto amurallado, situadas en el entorno de la calle Corredera del Cristo.

La asociación vecinal advierte que, de no intervenirse de forma inmediata, pueden producirse pérdidas irreparables en el patrimonio de la ciudad, según han señalado en un comunicado.

Según exponen, las torres afectadas se encuentran en el antiguo callejón de la Barbacana, actualmente oculto tras las edificaciones de las calles Corredera y Gaspar Duque.

Esta situación ha permitido la conservación de elementos originales de gran valor histórico, como parte de sus almenas, pero también ha provocado que estos restos patrimoniales permanezcan fuera de la vista pública y, en consecuencia, sin las labores de mantenimiento y conservación necesarias para garantizar su integridad.

Desde la asociación consideran "especialmente preocupante que estos nuevos daños se sumen a otros episodios recientes que afectan a este patrimonio de la ciudad, como los desprendimientos registrados en la muralla de la calle Carnicerías o la rotura del testigo de control instalado en el tramo de la Ronda del Cañillo".

"Estos hechos demuestran que el deterioro de la muralla no responde a incidentes aislados, sino a un problema estructural derivado de años de falta de actuaciones preventivas y de una insuficiente inversión en conservación patrimonial", han añadido.

La asociación ha recordado que el conjuto amurallado de la ciudad es uno de los más importantes de la región, denunciando el nivel de mantenimiento de los vienes patrimoniales de la ciudad.

"Numerosos elementos patrimoniales continúan sufriendo un progresivo abandono que amenaza con provocar pérdidas irreversibles, como lo sucedido tristemente de forma reciente en la población de Escalona", ha advertido.

La asociación ha reclamado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Cultura que impulsen de manera coordinada y urgente las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad y conservación de los tramos afectados de la muralla, evitando nuevos desprendimientos y daños mayores.

Asimismo, han reclamado la ejecución efectiva de las medidas contempladas en el Plan Director de la Muralla, así como la creación de una estrategia permanente de mantenimiento y seguimiento que permita actuar antes de que los problemas se conviertan en situaciones irreversibles.

"El patrimonio histórico constituye una parte esencial de la identidad de Talavera y representa un recurso cultural, educativo y turístico de primer orden. Su conservación no puede depender de actuaciones puntuales tras cada emergencia, sino de una política continuada de protección y puesta en valor", han señalado, realizando un llamamiento a la implicación tanto de las administraciones como de la ciudadanía.