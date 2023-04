Los aspirantes a la Alcaldía de Puertollano desgranan a Europa Press sus principales iniciativas para gobernar la ciudad

PUERTOLLANO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes a alcanzar la Alcaldía de Puertollano en estas próximas elecciones municipales han desgranado a Europa Press sus principales ideas e iniciativas para convencer a los ciudadanos en la cita del 28 de mayo.

En primer lugar, el actual alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Adolfo Muñiz, ha fijado la creación de empleo como principal prioridad en el caso de renovar mandato, ya que mientras que en la localidad "haya personas en las listas del paro, esa será una prioridad".

Algo a lo que asegura que ayudará el hecho de que Puertollano esté siendo "portada" por ser "ejemplo de una transición energética justa".

Otra de las prioridades será "transformar la ciudad para hacerla mejor, con mayores servicios, más limpia, más accesible". La puesta en marcha de inminentes infraestructuras sanitarias y educativas también serán hitos de la próxima legislatura por las que Muñiz ha presumido, ya que ha sido bajo su mando el periodo en el que se han puesto en marcha.

Por su parte, el candidato del PP, Miguel Ángel Ruiz, pretende conformar un proyecto de Gobierno municipal que consiga tratar a sus vecinos "como una familia", toda vez que los vecinos de la Ciudad Minera "ya no tienen miedo al cambio" en el color del Ejecutivo local tras 44 años con el PSOE a los mandos.

Ruiz ha considerado que ahora toca hacer la pregunta de "quién ha traído a Puertollano a esta situación", a lo que añade que no se puede dejar la solución "en manos de los que nos han traído hasta aquí".

Ha aseverado que la sensación en la calle hoy por hoy "es buena" porque los ciudadanos "quieren el cambio tras mucho tiempo con el mismo gobierno", un cambio "urgente" y "necesario".

IU PRESUME DE GESTIÓN

De su lado, el candidato de Izquierda Unida, Jesús Manchón, se presenta a los próximos comicios municipales esgrimiendo su gestión por el empleo y la protección a los más desfavorecidos en el seno del equipo de Gobierno durante la presente legislatura, y proponiendo más proyectos que mejoren el mantenimiento de la ciudad, permitan "paliar" la tasa de desempleo y refuercen la plantilla municipal en el caso de que renovara responsabilidades después del 28 de mayo.

El candidato de la coalición de izquierdas ha aseverado que la agrupación se presenta a la cita electoral con el objetivo de "mejorar" los resultados de la anterior convocatoria y con el marchamo de los logros sociales alcanzados gracias a su gestión, "en un contexto muy complicado, marcado por el plan de ajuste municipal y los condicionantes de las crisis económicas y sanitarias".

En todo caso, Manchón cree que el papel de gobierno junto al PSOE desempeñado por él y por su compañera Natalia Fernández en estos cuatro años se verá "recompensado". Así, ha valorado positivamente la influencia de Izquierda Unida, reflejo de unos postulados que pasan por "luchar para que nadie se quede atrás y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos desde un planteamiento municipalista, buscando solución a los problemas, lejos de los grandes anuncios".

Mientras, el candidato de Vox, Félix Canal, ha desgranado sus intenciones a la hora de pedir el voto a sus vecinos con la vista puesta en las elecciones municipales del 28 de mayo, aseverando que la legislatura ha estado marcada por la "falta de transparencia" y apuntado a los problemas de drogas o baja moral de la juventud como principales escollos a superar por la ciudad.

Canal ha colocado como algunos de los principales problemas de la ciudad la creciente drogodependencia o la situación de la juventud. Será ese uno de los principales ejes de su programa electoral, que contendrá propuestas de cara a ofrecer "alternativas de ocio" para los más jóvenes para que no tengan la obligación de abandonar Puertollano.

Hay, en su opinión, muchos jóvenes sin opciones de vida en Puertollano, y "un pueblo sin juventud no vive", provocando que la localidad ciudadrealeña esté "cada vez más envejecida".

ÍBER, EN BUSCA DE REVALIDAR REPRESENTACIÓN

Finalmente, la candidata del Partido Ibérico Íber, María José Linde, ha apuntado que pedirá el voto para revalidar la representación histórica lograda hace cuatro años y para tener la fuerza suficiente de cara a pedir un gran pacto municipal de todas las fuerzas que implique, si fuera necesario, un gobierno por turnos encabezado por los dos grandes partidos durante el mandato.

Ha señalado que nota en la calle un "acercamiento más intenso que antes", lo que sumado al "bagaje" cosechado en estos cuatro años de trabajo hace que tengan buenas previsiones de apoyo el 28 de mayo.

Según ha recordado, la formación está conformada por personas que, "en su mayoría, no proceden de la política ni pretenden vivir de ella" y tiene como base "ciudadanos de Puertollano que no están de acuerdo con lo que pasa y a los que no les gusta el camino que lleva la ciudad".