Asveca convoca a los vecinos de Carranque a una concentración para exigir mejoras en el pueblo: "¡Basta de abandono!"

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Velamos por Carranque (Asveca) ha convocado a todos los vecinos y vecinas a una concentración el próximo sábado, 14 de marzo, a las 12.00 horas en la Plaza Eras para exigir mejoras en el pueblo. La concentración, según han informado a Europa Press los convocantes, "será pacífica y estática", desarrollándose en el lugar de la convocatoria durante toda su duración, hasta las 13.00 horas.

"Queremos dejar claro que esta concentración no va contra nadie, sino a favor de todos", aseguran desde la asociación. El objetivo es dar visibilidad a las "graves deficiencias" que desde hace muchos años sufre el pueblo y que, a su juicio, "están repercutiendo negativamente en su imagen", y en la calidad de vida de quienes viven allí.

Desde la asociación solicitan la mejora del pueblo y más seguridad, mejor mantenimiento de calles y espacios públicos, servicios municipales "dignos", así como soluciones a la deuda y a la situación del municipio. Bajo el lema '¡Basta de abandono!, Asveca reivindica soluciones para este pueblo de la provincia de Toledo.

La situación del pueblo, según esta asociación, es consecuencia de varios factores, entre ellos, "la deuda millonaria que el municipio arrastra desde hace más de 15 años, así como la escasez de funcionarios y trabajadores dependientes del Ayuntamiento". A esto, según Asveca, se suma que las vacantes que se producen por jubilaciones u otras situaciones administrativas no se están cubriendo.

La asociación también habla de una reducción de recursos que, unida a una gestión "desafortunada" por parte de los distintos equipos de gobierno que han pasado por el Consistorio, ha provocado que "no se haya realizado una reposición adecuada de material ni un mantenimiento correcto de los servicios y espacios municipales".

Esto, según añaden desde esta asociación, afecta a calles, aceras, parques infantiles, parques y jardines, zonas deportivas, mobiliario urbano, alumbrado público, el Club del Coto, el bar de la Plaza Eras y la Policía Local, entre otros.

Como consecuencia de todo ello, "día a día, mes a mes, y año tras año", afirman desde Asveca, "comprobamos que la situación de abandono y desidia en el pueblo no mejora, sino que va a peor".

A todo esto --advierten-- se suma "otra preocupación creciente". "En los últimos meses se ha producido una ola de distintos delitos en el municipio, lo que está generando una gran preocupación y alarma entre los vecinos y vecinas de Carranque".

Por otro lado, según esta asociación vecinal, existe una nueva preocupación para el futuro del municipio: los proyectos de plantaciones fotovoltaicas previstos en el término municipal.