ATA alerta de que el 68% de los autónomos cobra menos del SMI mientras la inflación dispara sus costes

El Presidente Nacional De ATA Y Vicepresidente De CEOE, Lorenzo Amor, Antes De La Asamblea Electoral De ATA Castilla-La Mancha. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha alertado de la difícil situación económica que atraviesa buena parte de los trabajadores por cuenta propia en España, asegurando que el 68% de los autónomos cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional en un contexto marcado por la inflación y el incremento de costes.

Amor ha advertido de que la mayoría de los autónomos se encuentra en una situación "muy compleja", al tener que afrontar "más burocracia, más trabas administrativas y mayores costes" para mantener sus negocios, una realidad que, según ha señalado, también reflejan los datos económicos.

El presidente nacional de ATA ha realizado estas declaraciones antes de la Asamblea Electoral de ATA Castilla-La Mancha, celebrada este viernes en Ciudad Real y en la que Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido presidente regional de la organización.

Amor ha contrapuesto los bajos ingresos de buena parte del colectivo con la elevada carga de trabajo que soporta.

Según los datos expuestos por el responsable de ATA, un autónomo trabaja de media "entre 48 y 72 horas semanales" y dedica alrededor de cuatro horas cada semana exclusivamente a cumplir con trámites burocráticos.

Por ello, ha situado entre los principales objetivos la necesidad de reducir estas cargas y mejorar la rentabilidad de los negocios.

"El objetivo es reducir esos datos. Que los autónomos tengan mayores ingresos", ha señalado, defendiendo que una mejora en la situación económica del colectivo repercutiría también en el conjunto de la actividad empresarial.

CASTILLA-LA MANCHA COMO CONTRAPUNTO

En contraste con estas dificultades, Amor ha destacado el comportamiento positivo registrado por el trabajo autónomo en Castilla-La Mancha, una comunidad que superará este mes los 152.000 trabajadores por cuenta propia, lo que supone una "cifra histórica".

Según los datos ofrecidos por ATA, la región ha sumado alrededor de 1.800 autónomos en el último año, lo que equivale aproximadamente a seis nuevos trabajadores por cuenta propia cada día.

Amor ha señalado además que determinadas medidas impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha han favorecido esta evolución y ha avanzado que los planes para autónomos desarrollados en Castilla-La Mancha y Murcia serán reconocidos próximamente por ATA.

Dentro de la región, ha destacado especialmente la evolución de Ciudad Real, provincia que, según ha explicado, está liderando el crecimiento de autónomos en Castilla-La Mancha.

Pese a estos buenos datos de afiliación, Amor ha insistido en que el principal reto pasa por conseguir que esos trabajadores tengan negocios más rentables y mayores ingresos, reduciendo al mismo tiempo el impacto de "la inflación, los costes y la burocracia" sobre su actividad diaria.

208 MILLONES EN AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS DE LA JCCM

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, también presente en el acto, ha reivindicado el apoyo del Gobierno regional al trabajo autónomo y ha cifrado en más de 208 millones de euros la inversión destinada a este colectivo desde 2015, a través de unas 66.000 ayudas directas.

Franco ha destacado además que los autónomos de Castilla-La Mancha presentan una "mayor estabilidad y capacidad de generación de empleo" que la media nacional.

Según ha explicado, alrededor del 20% tiene trabajadores a su cargo y el colectivo genera empleo medio punto por encima de la media española.

También ha señalado que más del 43% de los autónomos castellanomanchegos lleva más de diez años de actividad, porcentaje que se sitúa más de siete puntos por encima de la media nacional, mientras que entre quienes superan los 20 años de trayectoria la región aventaja a la media española en 1,7 puntos.

La consejera ha puesto igualmente el foco en la segunda Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, dotada con 100 millones de euros y horizonte 2030, así como en la Tarifa Plana Plus y las ayudas al inicio y consolidación de la actividad, para las que las dos convocatorias movilizan 44 millones de euros.

En este sentido, ha defendido también la necesidad de agilizar la Administración ante las críticas por la burocracia.

Según ha explicado, desde que el pasado 15 de julio cerró el plazo de la última convocatoria, el Ejecutivo regional ya ha abonado 12 millones de euros a autónomos, de los que 3,8 millones corresponden a la provincia de Ciudad Real, y otros cuatro millones se encuentran pendientes de firma para su próxima resolución.

Franco ha admitido, no obstante, que quedan retos pendientes, especialmente el "relevo generacional en las zonas rurales y la incorporación de más mujeres al trabajo autónomo".