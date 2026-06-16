Atención Primaria de Toledo introduce una técnica para obtención de muestras sanguineas en pacientes con dificultades

Atención Primaria de Toledo mejora la experiencia de pacientes con acceso venoso difícil en la obtención de muestras sanguíneas. - JCCM

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Primaria de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha puesto en marcha un proyecto orientado a mejorar la experiencia del paciente con acceso venoso complicado durante la extracción de sangre y reforzar la calidad asistencial en uno de los procedimientos asistenciales más frecuentes en Atención Primaria.

Los Centros de Salud de Torrijos y de Camarena han sido los primeros en poner en marcha este proyecto en Atención Primaria de Toledo y la intención es extenderlo a toda el área de salud, según ha informado la Junta por nota de prensa.

A pesar de su aparente sencillez técnica, para algunas personas la extracción sanguínea supone una experiencia generadora de ansiedad, especialmente en aquellas con acceso venoso más complicado, donde la repetición de intentos de punción ha sido tradicionalmente aceptada como una consecuencia inevitable del procedimiento.

Precisamente en ese contexto, la venopunción ecoguiada se incorpora como la técnica más adecuada que permite incrementar notablemente la precisión en este procedimiento, orientada a transformar una actividad cotidiana en una experiencia asistencial más segura y eficaz para el paciente.

Asimismo, el proyecto plantea una revisión del proceso asistencial de las extracciones sanguíneas en el marco de la humanización de la atención sanitaria, incorporando medidas dirigidas a mejorar una atención más cercana y respetuosa.

En este sentido, entre las actuaciones contempladas en el proyecto se encuentran la mejora de la acogida y el acompañamiento durante el proceso asistencial, la información previa para reducir la incertidumbre y el temor asociados a la extracción, los entornos que favorezcan un clima de calma y confianza, así como la identificación precoz de personas con acceso venoso complicado.

Desde una perspectiva de humanización de la asistencia sanitaria "este proyecto propone abordar el proceso completo de extracción sanguínea en Atención Primaria, desde un enfoque integral que combine la mejora de la experiencia del paciente con la excelencia técnica en la práctica enfermera", explica José Luis Arribas, enfermero del Centro de Salud de Torrijos y uno de los promotores de esta iniciativa.

Con este proyecto la Gerencia de Atención Primaria de Toledo aspira a consolidar un modelo de atención en el que la excelencia técnica y la humanización del cuidado se integren para mejorar la calidad asistencial en uno de los procedimientos más habituales de la práctica sanitaria.