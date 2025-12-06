Atienden a un joven en Mora herido por un arma de fogueo

Centro de Salud de Mora. - SESCAM

TOLEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios de Tembleque (Toledo) se han desplazado este sábado a Mora para atender a un joven de 21 años que presentaba heridos causadas por un arma simulada de fogueo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, en torno a las 6.54 horas el joven acudió al centro de salud de Mora con heridas, afirmando que habían sido causadas por un arma falsa.

Tras desplazarse desde Tembleque una UVI móvil que procedió a atenderle in situ y darle el alta, se requirió la asistencia de una patrulla de la Guardia Civil para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.