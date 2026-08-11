Atropellado un anciano de 76 años en la calle Calderón de la Barca de Cuenca

Calle Calderón de la Barca de Cuenca - GOOGLE MAPS

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 76 años ha sufrido un atropello cuando cruzaba la calle Calderón de la Barca de Cuenca, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.47 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local de Cuenca y una UVI que se ha encargado del traslado del herido al Hospital Universitario de Cuenca.

De momento no ha trascendido la causa del suceso.