Atropellado un anciano de 76 años en la calle Calderón de la Barca de Cuenca

Calle Calderón de la Barca de Cuenca
Calle Calderón de la Barca de Cuenca - GOOGLE MAPS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 11 agosto 2026 14:55
Seguir en

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 76 años ha sufrido un atropello cuando cruzaba la calle Calderón de la Barca de Cuenca, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.47 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local de Cuenca y una UVI que se ha encargado del traslado del herido al Hospital Universitario de Cuenca.

De momento no ha trascendido la causa del suceso.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado