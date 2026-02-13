Aumentan a 28 las estaciones de aforo en nivel rojo en el Tajo, donde 27 presas siguen desembalsando

MÉRIDA/GUADALAJARA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de aforo en nivel rojo aumentan a 28 en la cuenca del Tajo, donde 27 presas están desembalsando "significativamente" con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica.

En concreto, las estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en dicha cuenca son AR04 Guadilea en la Ruidera (Guadalajara); R005 Trillo (Guadalajara); AR 12 Henares en Azud Humanes (Guadalajara); R061 Humanes (Guadalajara); MC01 Henares en Guadalajara (Guadalajara); AR15 Tajuña en Armuña (Guadalajara); y MC02 Jarama en San Fernando (Madrid), señala en nota de prensa la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

También, AR13 Henares en Espinillo (Madrid); AR16 Jarama en Valdepeñas (Madrid); AR17 Jarama en Mejorada - S. Fernando (Madrid); AR19 Guadarrama en Picotejo (Madrid); R174 Puente Titúlcia (Madrid); R118 Aldea del Fresno (Madrid); R051 Algete (Madrid); AR25 Pusa en la Medica (Toledo); R012 La Portusa (Toledo); R014 Puente Algodor (Toledo); AR66 Tajo en Toledo - Casa del Diamantista (Toledo); AR68 Tajo en El Tejar (Toledo); AR69 Tajo en Palomarejo (Toledo); y AR70 Tajo en Talavera-La Milagrosa (Toledo).

Igualmente, la AR37 Cuerpo de Hombre en Cotos (Salamanca); AR43 Jerte en Galisteo (Cáceres); AR46 Árrago en Huélaga (Cáceres); AR50 Almonte en Molino Buitrera (Cáceres); MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar (Cáceres); MC07 Alagón en Coria (Cáceres); y R163 Piedras Albas (Cáceres)

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos. A continuación, se desglosan por provincias todos los avisos hidrológicos activados por caudales elevados en la cuenca del Tajo: