Australia intenta localizar a dos nacionales que viajaban en los trenes accidentados en Toledo

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación - Diego Radamés - Europa Press

MADRID/TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha confirmado este viernes que dos de sus ciudadanos iban en los trenes implicados en el accidente registrado el miércoles en la provincia de Toledo y ha recalcado que está en contacto con las autoridades locales para intentar localizarlos y obtener información sobre su estado.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores australiano ha señalado en declaraciones concedidas a Europa Press que la cartera "está dando asistencia consular a la familia de dos australianos en conexión con la colisión", antes de agregar que "funcionarios australianos trabajan con las autoridades locales para confirmar su estado".

"Debido a obligaciones de privacidad, no podemos dar más detalles", ha manifestado, en el marco de las labores para esclarecer si hay más australianos afectados. "Nuestras sentidas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, los heridos y todos los afectados por la colisión de trenes en España", que dejó al menos 69 muertos, según el último balance.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha informado de que hay al menos 42 ciudadanos extranjeros de siete nacionalidades distintas afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), de los que uno ha fallecido que sería de nacionalidad argentina, según ha concretado la Cancillería andina.

Según confirma la cartera que dirige José Manuel Albares, hay también diez personas extranjeras que habrían resultado ilesas, siete heridos, y 24 en situación desconocida por el momento y de los que Exteriores ya ha pedido información. Fuentes de Exteriores detallan que el Ministerio está en comunicación permanente con las embajadas afectadas.

Por su parte, la Cancillería argentina ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino, otro que continúa en "paradero desconocido" y otros que resultaron heridos. Ante la situación, la embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España están brindando asistencia y mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados.

PASAJEROS SURCOREANOS Y JAPONESES

Asimismo, los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos.

La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.

DOS ITALIANOS Y UN MEXICANO DESAPARECIDOS

También las autoridades italianas han señalado que dos nacionales figuran como desaparecidos, tras rebajar el balance inicial de tres, de un total de nueve italianos que viajaban a bordo de los trenes y que son residentes en España.

Del mismo modo, la embajada filipina ha informado de que hay un nacional herido de carácter leve que fue trasladado este miércoles al hospital. Asimismo, el Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve.