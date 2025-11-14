Autonomía del paciente y ética pediátrica, ejes centrales de las IV Jornadas de Bioética y Deontología en Ciudad Real

CIUDAD REAL 14 (EUROPA PRESS)

Ciudad Real ha celebrado este viernes las IV Jornadas de Bioética y Deontología, una cita que este año ha puesto el foco en la autonomía del paciente y los retos éticos en Pediatría, apostando por una visión más especializada, multidisciplinar y orientada a escenarios clínicos especialmente sensibles, como los cuidados paliativos neonatales o la protección jurídica del menor.

El encuentro, organizado por el Colegio de Enfermería de Ciudad Real, ha reunido a más de 120 profesionales en el Hotel Parque Real, en un encuentro que ha sido inaugurado, entre otros, por Francisco José García, delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real; Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, y Pablo Madrid, presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real.

El presidente del Colegio de Enfermería ha subrayado la consolidación de estas jornadas que, año tras año, va aumentando la asistencia.

Madrid ha destacado además la apertura de la jornada a médicos y abogados "porque los cuidados no son exclusivos de ninguna categoría profesional, lo hemos ampliado a otras categorías profesionales".

También ha detallado que las mesas analizan "la participación de los pacientes, la autonomía del paciente en la decisión de su propia salud" y "los retos en pediatría".

De su lado, el secretario general del Consejo General de Enfermería ha puesto en valor la importancia del trabajo ético y normativo en el ámbito profesional.

En este sentido, ha avanzado que el código deontológico nacional está en proceso de actualización. "Tiene más de 30 años, estamos en proceso de reestructuración y reforma y esperamos que ahora en diciembre se apruebe ya el nuevo código odontológico adecuado y adaptado a las necesidades que tiene la ciudadanía".

Por parte de la Administración regional, el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García Sánchez, ha destacado la consolidación de estas jornadas y la relevancia de los temas tratados.

"Son un acicate para que la gente participe y cada vez participe más", resaltando que la bioética "es un pilar fundamental" y que es clave incorporar también la visión jurídica.

"La bioética es poliédrica y desde luego tenemos que afrontarla desde los distintos aspectos de todos los profesionales que estamos implicados en ellos", ha apuntado.

García ha descrito además la realidad asistencial a la que se enfrentan los profesionales, especialmente en decisiones sobre autonomía del paciente y final de vida.

Sobre las voluntades anticipadas ha explicado que "ese principio de respeto y autonomía del paciente es lo que tenemos que encontrarnos" e invitado a la ciudadanía a dejar constancia de su voluntad porque "nos da una garantía jurídica de que la persona que ha hecho esa declaración de voluntades se respeta lo que ha dicho".

Las jornadas han contado con seis ponentes de amplia experiencia y han profundizado en toma de decisiones clínicas, ética pediátrica, cuidados paliativos, práctica profesional y marco jurídico, con el objetivo de reforzar la calidad de los cuidados y situar al paciente en el centro de la atención sanitaria.