Autónomos y microempresas de Ciudad Real pueden solicitar ayudas para modernizar e impulsar el pequeño comercio

La presidenta del Impefe, y concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe) del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para el impulso, modernización y reactivación del pequeño comercio de Ciudad Real, 'Ciudad Real Emprende II' 2026, una iniciativa dotada con 85.000 euros que se destina a respaldar las inversiones realizadas por autónomos, microempresas y pequeños comercios de la capital.

La presidenta del Impefe, y concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha explicado que la convocatoria tiene el objetivo de "ayudar a nuestros comerciantes a invertir y modernizar sus establecimientos para ganar competitividad".

Las ayudas permitirán subvencionar hasta el 70% de la inversión realizada, con una cuantía máxima de 6.000 euros por beneficiario, para actuaciones en acondicionamiento y reforma de los locales, adquisición de equipamiento comercial y tecnológico, implantación de comercio electrónico, mejoras de eficiencia energética, accesibilidad, escaparatismo, seguridad y marketing digital, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La edil ha subrayado el firme compromiso del Ayuntamiento con el comercio de proximidad, "un sector fundamental para la economía local, la creación de empleo y la vida de nuestros barrios". "Es una forma de entender la política económica municipal", ha afirmado Torres, antes de detallar las diversas iniciativas que se han adoptado desde el inicio de mandato para apoyar a los emprendedores y al comercio de la ciudad.

Para ello, el Impefe ha dejado de ser una mera estructura administrativa "para convertirse en una verdadera herramienta útil de política económica que ofrece respuestas".

La convocatoria de ayudas está dirigida a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas empresas, comunidades de bienes y sociedades civiles que desarrollen su actividad comercial minorista en Ciudad Real y dispongan de establecimiento abierto al público. Se podrán solicitar hasta el día 30 de octubre, exclusivamente por vía telemática