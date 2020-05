Autorizadas seis caravanas de Vox en C-LM para este sábado

El presidente de Vox Toledo, Daniel Arias, llama a la participación: "No se puede acallar la voz de un pueblo"

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La protesta de Vox con caravanas de vehículos en señal de protesta por la acción del Gobierno está autorizada en las cinco capitales de provincia en Castilla-La Mancha, además de una más en Talavera de la Reina a las 12.00 horas de este sábado, 23 de mayo.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, que ha destacado que estas caravanas sirven para decirle a la gente que hay "una manera de mostrar su indignación" al Gobierno por la gestión de esta crisis, que cumple "con todas las normas y requisitos".

En Toledo saldrá desde la Avenida Barber hasta la Puerta Bisagra; en Cuenca desde la Estación de Tren hasta el Centro Comercial Alcampo; en Albacete partirá de la Circunvalación hasta la Puerta Valencia; en Guadalajara desde el aparcamiento trasero de Ferial Plaza hasta el Palacio del Infantado.

En Ciudad Real partirá desde la Rotonda de Hernán Pérez del Pulgar a la rotonda de Isabel La Católica, vuelta por la calle Tomelloso para así dejar libre el sentido de acceso al Hospital General. En Talavera de la Reina arrancará y finalizará en el Parque de la Alameda, tal y como se indica en las cuentas de Twitter de Vox de cada capital y recoge Europa Press.

El propio Arias asistirá a la protesta, y se sumarán a las mismas diputados nacionales y concejales de las cinco provincias. "Animamos a la gente, creemos que este Gobierno lo que tiene que hacer es pagar nóminas y dimitir. Nos parece importante y sano que en democracia se pueda salir y manifestarse".

Preguntado por la posibilidad de que la protesta de Madrid no fuera autorizada, como en otros puntos de España, ha remarcado que la formación interpondría un recurso, y según afirma, las caravanas autorizadas en otros puntos de España "seguirían en pie", y las que no, se mantendrían en los balcones. "No se puede acallar la voz de un pueblo al que se le dice que está en un permanente estado de alarma", ha aseverado.

DESVINCULA A VOX DE LAS CACEROLADAS

Arias ha insistido en hacer un llamamiento a la participación en estas caravanas, si bien ha querido desvincular a su partido de la organización de otro tipo de protestas que se están viendo en ciudades de toda España y originadas en la calle Núñez de Balboa de Madrid.

Tras recordar que Vox no ha sido impulsor de estas convocatorias, sí ha compartido que la gente que asiste a estas caceroladas son personas "indignadas con el Gobierno", más allá de a quién voten.

"Nosotros simplemente testamos cómo está la calle y la calle está así", ha dicho Arias, quien ha apuntado que si bien se alegra de que los manifestantes exhiban la bandera de España, esta bandera "no es de Vox, es de todos".