Autorizado un gasto de 950.000 euros para la participación de C-LM en las principales ferias de turismo en 2027

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur - TURISMO C-LM

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno regional ha autorizado un gasto de 950.000 euros destinado a la participación de Castilla-La Mancha en las principales ferias de turismo durante el año 2027.

Esta inversión permitirá contratar, a través de Eturia Castilla-La Mancha, los servicios necesarios para la construcción, montaje, ejecución y atención de los estands con los que la Junta de Comunidades estará presente en estas citas turísticas, tal y como ha señalado en rueda de prensa la portavoz regional, Esther Padilla.

"Las ferias de turismo son una pata muy importante en la estrategia de promoción turística, que está dando lugar a unos datos en turismo magníficos", ha señalado Padilla, quien ha recalcado que la presencia de Castilla-La Mancha en estos foros supone una oportunidad fundamental para mostrar todo lo que la región ofrece: naturaleza, historia, gastronomía, cultura, turismo rural, ciudades Patrimonio de la Humanidad, parques naturales, y tradiciones, tal y como ha enumerado.

Entre las ferias previstas destaca especialmente Fitur, en Madrid, la principal feria turística de España y una de las más importantes del mundo. Se trata de un escaparate internacional de primer nivel y de una oportunidad extraordinaria para proyectar Castilla-La Mancha ante mercados cada vez más interesados en destinos auténticos, de interior, sostenibles y con identidad propia.

Junto a Fitur, también se incluye la presencia de la región en otras ferias relevantes como B-Travel, en Barcelona, centrada en el turismo de experiencias; Navartur, en Pamplona, vinculada al turismo y el tiempo libre; y BTL Lisboa, la principal feria turística de Portugal.

Sobre todo, Padilla ha puesto el foco en que Castilla-La Mancha ha vivido "un antes y un después" en materia turística: "Ya no es una tierra de paso. Es un lugar que cada vez más personas escogen para hacer turismo y para vivir". Y eso responde a una estrategia clara y a una apuesta política para que todo el potencial de la región "se vea y se valore", ha proseguido.

De hecho, los datos avalan este proyecto. En 2025, Castilla-La Mancha superó por primera vez los seis millones de pernoctaciones turísticas, con 6.093.811 noches registradas en alojamientos turísticos reglados. Además, alcanzó una cifra récord de visitantes, con 3.178.780 viajeros alojados en la región.

También el turismo rural ha dado "un salto muy significativo". Castilla-La Mancha superó por primera vez el millón de pernoctaciones en alojamientos rurales, lo que refuerza un modelo turístico vinculado al territorio, a los pueblos y a la naturaleza.

Además, Castilla-La Mancha se situó como el segundo destino más elegido de España en turismo rural, con una cuota de mercado del 13 por ciento, y, concretamente, la provincia de Ciudad Real registró el mayor crecimiento del país, tanto en viajeros como en pernoctaciones rurales durante el conjunto del año.