Una avería de agua durante las obras de la red de calor, causa del socavón abierto en la calle Ramón y Cajal de Cuenca

CUENCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que, tras la inspección realizada al abrir la zona del socavón abierto en la calle Ramón y Cajal este fin de semana, se ha detectado que se debía a una problemática tras las obras realizadas por la empresa REBI para la instalación de su red de calor.

En este lugar se originó una pérdida de agua, que es la que ha provocado el hundimiento. Por tanto, ha sido esta empresa la que ha arreglado la avería y hormigonado la zona afectada.

La calle, que lleva tres días cerrada, podrá abrirse al tráfico una vez que fragüe el hormigón, probablemente el viernes, según ha adelantado el Ayuntamiento de Cuenca, aunque la portavoz municipal, Saray Portillo, dará más detalles en rueda de prensa este jueves.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que el servicio Municipal de Aguas ha estado trabajando desde la mañana de este miércoles en una avería en la red de la pedanía de Nohales, dejándola ya resuelta y con el suministro restablecido.