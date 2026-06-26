Una avería en la tubería principal de la red de agua de Cuenca provocará un corte del suministro desde las 15.00 horas

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CUENCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la tubería principal de la red municipal de abastecimiento de agua de la ciudad de Cuenca provocará un corte de suministro a partir de las 15.00 horas de este viernes, según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca.

La avería se producido a la altura de la Fuente de Martín Alhaja. Se trata de una rotura de la que ya se está haciendo cargo el Servicio Municipal de Aguas de Cuenca desde primeras horas de la mañana, en la cual se espera realizar el mínimo corte al suministro y abastecimiento de agua para la ciudadanía.

La vuelta al servicio se prevé para primera hora de la mañana de este sábado, 27 de junio.

Por ello, desde el Ayunatmiento piden que la ciudadanía haga un uso responsable del agua para favorecer la celeridad del llenado de los depósitos de la ciudad y favorecer así un tiempo mínimo sin este servicio.

Los barrios de Tiradores Altos y Bajos, así como el Casco Antiguo no se verán afectados por dicho corte dado que su red de abastecimiento se nutre del Manantial de la Cueva del Fraile que llega a los depósitos de San Pedro y del Castillo.