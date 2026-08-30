Avicon apuesta por la innovación con un nuevo centro de desinfección y abrirá dos nuevos almacenes en Ciudad Real y Jaén

Instalaciones de Avicon. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Avicon, fundada en el Año 1964 por siete gallineros castellanomanchegos que se dedicaban a la comercialización del huevo, transformó su actividad desde 1967 con la construcción de una fábrica de piensos que definió su futura expansión comercial. Ahora apuesta por la innovación y trabaja en un nuevo centro de desinfección, al tiempo que planea abrir dos nuevos almacenes en Ciudad Real y Jaén próximamente.

El presidente de la cooperativa, Mario Contento, ha relatado en una entrevista concedida a Europa Press cómo ha sido la evolución de Avicon tras sus más de 60 años de historia. Así, ha apuntado que aunque el servicio principal que ofrece la cooperativa es el de la fabricación y venta de piensos, desde hace ya más de una década, se propuso dar al socio un servicio más integral mediante "unas pautas de cómo trabajar", ha detallado el presidente.

Ha concretado de esta forma que, través de comerciales y técnicos veterinarios, se aconseja a las explotaciones sobre alimentación y a cómo lograr una mayor rentabilidad en su actividad. "No es lo mismo una oveja manchega de hace 30 años que una oveja de ahora", ha indicado, para añadir que, por ejemplo, se asesora a las explotaciones en cómo mejorar la genética de sus animales.

También ha manifestado que en Albacete, la cooperativa ha abierto un almacén y una ferretería, y se encuentran estudiando la posibilidad de implantar el suministro de gasóleo o lavaderos de coches tanto a los socios como a los que no son socios, en una muestra más de los nuevos servicios que ofrece Avicon.

Además, el presidente de Avicon ha indicado que también están trabajando en la apertura de un centro de desinfección en su sede de Consuegra (Toledo) que "va a ser pionero en Castilla-La Mancha", el cual tratará enfermedades como la gripe aviar, la peste porcina, la lengua azul o dermatosis nodular, para que se asegure la completa desinfección de los camiones.

SUPERAR LOS 200 MILLONES DE KILOS

Abundando en la evoluación de la cooperativa, contento ha recordado cómo en el año 1999 fabricaba unos 90 millones de kilogramos de pienso, una cifra que se queda corta frente a los 200 millones de kilogramos que Avicon comercializa ahora anualmente. "Queremos subir, es difícil, pero a base de lucha y coraje se puede conseguir", ha indicado, para señalar que el objetivo es superar esos 200 millones de kilos de pienso.

"Ya lo superamos hace dos años, bajó el año pasado porque llovió y la gente no tuvo que echar tanto pienso al campo, pero es cierto que ahora estamos cogiendo integraciones tanto de terneros como de porcinos", ha explicado el presidente, en referencia al proceso de expansión en el que se encuentra inmersa la cooperativa, que pretende abrir "otros dos o tres almacenes" próximamente.

Uno de los almacenes que la cooperativa se dispone a abrir estará situado en Agudo (Ciudad Real), "una zona muy fuerte de ganado", ha señalado Contento, adelantando asimismo que el segundo almacén que estudian abrir estaría situado en la zona de Menjíbar (Jaén), un nuevo mercado al que la cooperativa quiere acceder. "Con un buen producto y un buen servicio vas a todos los sitios", ha concluido el presidente.

Con todo, ha indicado que en Avicon siempre se están haciendo proyectos y ha señalado que en los últimos dos o tres años ha invertido unos 7-8 millones de euros entre maquinarias y ampliaciones, poniendo como ejemplo una planta fotovoltaica de 600 kilovatios o la implementación de una quinta granuladora.

RECORTES DE LA PAC

Contento se ha referido, de otro lado, a la situación de guerra en Irán y su bloqueo para afirmar que será algo que repercutirá "a todos" en el sector. Aunque ha recordado que la crisis del cereal de hace tres o cuatro años, supuso un "verdadero desafío" para la cooperativa. "Pagamos los piensos a 400 euros, eso pesaba, pesaba mucho".

Sin embargo, Contento ha manifestado que lo que más está repercutiendo ahora mismo sobre Avicon es el recorte que la Comisión Europea quiere aplicar a la Política Agraria Común (PAC). De este modo, ha añadido, que las ayudas de la PAC suponían un incentivo, "una pequeña ayuda", sobre un producto que fluctúa y un mercado que "no es un mercado seguro".

Bajo su punto de vista, en Bruselas "no se resuelve absolutamente nada". "Se destina dinero para unas cosas que son inservibles y no se dedica al dinero que se tiene que dedicar a fomentar a la gente", ha lamentado, para afirmar que si a la gente se le da una pequeña ayuda se le incentiva.