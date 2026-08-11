Las ayudas a la movilidad superaron los 1,5 millones de viajes en C-LM entre enero y mayo de 2026

Autobús de la Junta. - JCCM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado cerca de 1,5 millones de desplazamientos bonificados en transporte público durante los cinco primeros meses de 2026, con descuentos a distintos colectivos.

Así lo ha avanzado la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda quien ha destacado que estos datos "consolidan una política de movilidad que sitúa a las personas en el centro de la acción pública y facilita el acceso al transporte a miles de ciudadanos en toda la región", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Así, Balmaseda ha explicado que "entre enero y mayo de 2026 se realizaron 1.489.582 viajes bonificados, frente a los 1.294.196 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone aproximadamente 200.000 desplazamientos más y confirma la creciente utilización de estas ayudas al transporte público".

Unos datos, que "reflejan el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con una movilidad más accesible y asequible para todos los colectivos, impulsando medidas que favorecen el uso del transporte público y contribuyen a reducir el gasto de las familias", ha remarcado.

Además, Balmaseda ha puesto de relevancia como "entre las últimas iniciativas puestas en marcha destaca la gratuidad del transporte para los menores, desde el 11 de junio de 2026 en todas las concesiones regionales, una medida que ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía".

LOS JÓVENES, PRINCIPALES BENEFICIARIOS

La directora general de Transportes y Movilidad ha destacado que "los jóvenes continúan siendo los principales beneficiarios de estas bonificaciones; de hecho, dos de cada tres billetes subvencionados corresponden a este colectivo, que dispone de una reducción del 50% en el precio del billete mediante el Carné Joven Castilla-La Mancha"

En este sentido, Balmaseda ha recordado como este descuento "se recuperó en 2017 y supone un ahorro estimado de 3,5 millones de euros al año para las familias, facilitando la venta de más de 2,2 millones de billetes durante 2025".

Junto a los jóvenes, la responsable de Transportes ha explicado que "también se benefician de estas ayudas las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidad y las familias numerosas, colectivos para los que el Gobierno regional ha recuperado o impulsado descuentos de hasta el 50% en el transporte público".

Así, "gracias a este conjunto de medidas, más de 760.000 personas, aproximadamente un tercio de la población regional, pueden acceder actualmente a tarifas reducidas para desplazarse por Castilla-La Mancha", ha enfatizado.

Asimismo, Lucia Blamaseda ha asegurado que "el Gobierno de García-Page destinará este año una inversión estimada de 4,7 millones de euros para financiar estas bonificaciones, una cantidad que se suma a los 25,6 millones de euros que el Ejecutivo regional invierte anualmente en las distintas concesiones de transporte regular de viajeros".

Además, ha recordado "estas ventajas tarifarias se aplican tanto al transporte regular como a los servicios ASTRA y al transporte sensible a la demanda, ampliando su alcance a todo el territorio regional y contribuyendo a mejorar la conectividad de las zonas rurales".

A estas medidas, se añaden las bonificaciones en los bonos y títulos multiviaje que financian conjuntamente el Ministerio de Transportes y la Junta de Comunidades y que han alcanzado los 188.000 vendidos en el 2025.

"Gracias a esta colaboración institucional, ha destacado la responsable de Transportes del Gobierno regional, cualquier usuario puede beneficiarse actualmente de una reducción del 40% sobre la tarifa, mientras que en el caso de los jóvenes el descuento puede alcanzar hasta el 75% del precio total del viaje y para ello, la Consejería de Fomento prevé destinar durante 2026 alrededor de 900.000 euros", ha señalado la directora general de Transportes y Movilidad.

En este sentido, Balmaseda ha destacado que "el transporte en Castilla-La Mancha está en crecimiento porque estamos llevando a cabo políticas que van muy dirigidas al ciudadano, escuchando esas necesidades y aligeramos, con ello, el coste que supone para sus bolsillos, haciendo que estas políticas de movilidad den resultados: más uso del transporte, más ahorro para las familias, más oportunidades para jóvenes y mayores y, sobre todo, más cohesión para el territorio".

Finalmente, ha remarcado que "un tercio de la población de Castilla-La Mancha puede beneficiarse de estos descuentos y bono, lo que se traduce en una Castilla-La Mancha más conectada, igual y accesible".