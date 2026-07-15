Las ayudas del programa Mujeres que Lideran C-LM podrán solicitarse a partir de este jueves

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TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social ha aprobado la convocatoria pública para la concesión de subvenciones del Programa Mujeres que Lideran Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde este jueves, 16 de julio.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, el importe del crédito disponible para la convocatoria asciende a un total de 200.000 euros.

En concreto, en los proyectos cuyo ámbito de actuación corresponda a uno o a varios municipios de la región la aportación máxima será de 10.000 euros, mientras que en los proyectos cuyo ámbito de actuación corresponda solo a una provincia de la región será de 15.000 euros.

Finalmente, en los proyectos cuyo ámbito de actuación corresponda a más de una provincia de la región podrá alcanzar los 20.000 euros. Se podrán subvencionar un máximo de dos proyectos por beneficiario.

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).