El Ayuntamiento de Albacete aprueba en su pleno comenzar los trámites para rehabilitar la plaza del mercado de Fátima

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Archivo

ALBACETE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado con unanimidad este jueves la moción del PSOE para iniciar los trámites para la rehabilitación de la plaza del mercado del barrio de Fátima, uno de los icónicos espacios de la ciudad que data de los años 50 y que en la última década ha sufrido una fuerte degradación e inseguridad.

La concejal socialista, Ana Albaladejo, ha detallado que la propuesta supone crear "una estrategia real de intervención" con la elaboración de un diagnóstico técnico de la plaza del mercado por parte del Ayuntamiento, la constitución de una mesa de trabajo y una planificación para dinamizar y regenerar la plaza.

Albaladejo ha criticado al equipo de Gobierno de los populares por "dar la espalda al barrio" durante sus años de mandato y no realizar la intervención en el espacio que había prometido en su programa electoral. "No estamos hablando de un solar más, sino del corazón de un barrio que ha sido paciente, pero cuya paciencia ha llegado al límite", ha asegurado la portavoz socialista, añadiendo que "los vecinos y vecinas se han cansado de promesas y lo que quieren son hechos".

La concejal popular, Llanos Navarro, ha acusado a Albaladejo de usar "mentiras y medias verdades" para criticar al Ayuntamiento, afirmando que el Consistorio ya había comenzado trámites previos como localizar y organizar a los propietarios para crear una comunidad, uno de los requerimientos iniciales. Pese a las críticas, la moción ha sido finalmente aprobada con unanimidad.

Durante el pleno también se ha aprobado la moción presentada por Unidas Podemos para la habilitación de un centro de creación contemporánea dedicado para músicos y artistas, que la concejal del grupo, Nieves Navarro, ha defendido como "un espacio de trabajo colaborativo entre músicos de la ciudad" con locales habilitados para "que cada ciudadano pueda realizarse culturalmente".

Aunque la medida ha contado con la oposición de Vox y los concejales no adscritos, que han criticado la falta de planteamiento de financiación de la propuesta, la medida ha sido aprobada con el apoyo del resto de partidos.

La portavoz de Vox, Lorena González, ha planteado una moción para garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles que incluía repatriar migrantes irregulares, derogarles la atención sanitaria excepto en casos urgentes y detener el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno, que ha sido tildada de "vergüenza", "anticonstitucional" e "ilegal" por el resto de partidos, que han votado en contra.

El PSOE ha presentado una segunda propuesta para implantar un servicio de agente tutor en la policía local de cara a mejorar la atención a escolares y adolescentes, pero ha sido rechazada por los votos negativos del Partido Popular y los dos concejales no adscritos, alegando que el proyecto Centauro ya realiza las tareas indicadas.

El pleno también ha aprobado con unanimidad un expediente de crédito para el Instituto Municipal de Deportes, una subvención directa a la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha para el XI torneo intercolegial y otra para la Confederación de Empresarios de cara a la realización de los premios empresariales San Juan 2026 y la actividad Plataforma por la Legalidad de la Provincia.

Además, la sesión ha contado con la toma en consideración de la renuncia del concejal socialista Roberto Tejada por motivos de salud, que ha contado con palabras de apoyo y ánimo de todos los grupos políticos.