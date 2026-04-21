El Ayuntamiento de Albacete aprueba una Zona de Bajas Emisiones que afectará a los conductores que no estén empadronados

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ALBACETE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este martes en su pleno la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con los votos del Gobierno del PP y los concejales no adscritos, una medida ante la que la oposición ha votado en contra y que aplicará restricciones al tráfico a los conductores que no estén empadronados y quieran acceder al centro de la ciudad.

El alcalde, Manuel Serrano, ha insistido en que "todos los ciudadanos empadronados en la ciudad tendrán libertad para circular las 24 horas del día, sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan" y ha recordado que la medida se ajusta a la implantación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética exigida para las ciudades con más de 50.000 habitantes".

El primer edil afirma que la zona designada se ha "tratado con mucho tacto" después de hablar con vecinos, colectivos y empresarios que pudieran verse afectados por su aplicación, realizando su diseño "en base a criterios técnicos y con aval jurídico de los servicios municipales".

El perímetro afectado consiste en calles y tramos de las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y paseo de la Libertad.

La medida, por tanto, afecta a aquellos conductores que no estén empadronados y cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental y no pague el impuesto de circulación en Albacete. No obstante, podrán acceder al perímetro siempre y cuándo saquen ticket de la zona azul o entren a un parking público, de un hotel o un comercio.

El concejal de movilidad, Francisco Navarro, ha asegurado que el equipo de Gobierno "no quiere percibir el importe de una sola multa derivada de la aplicación de esta ordenanza" y ha avanzado que se pondrán en marcha campañas informativas y se regularizarán los procedimientos de autorización antes de que la ZBE entre en vigor.

"La ordenanza se ha diseñado pensando en el desarrollo económico de la ciudad y en evitar perjuicios innecesarios tanto para los vecinos como para los visitantes", ha aseverado Navarro.

Esta regulación proporcionada, que contrasta con otras más exigentes en otras ciudades, se ha debido, según ha argumentado el concejal de Movilidad, "gracias a que la calidad del aire es buena en Albacete".

La medida ha contado con los 11 votos en contra de PSOE, Vox y Unidas Podemos. La concejal de Unidas Podemos tildó previamente de "coartada administrativa" a la ZBE propuesta en el pleno debido a que no aplicaba suficientes medidas, en su opinión, para detener la contaminación y el ruido en el centro de la ciudad.

PSOE: UNA OPORTUNIDAD "HISTÓRICA" PERDIDA

Por su parte, el portavoz socialista, José González, ha considerado que la propuesta "es una oportunidad histórica perdida", aseverando que el nuevo contrato "nace caducado y no responde a la realidad de una ciudad con 200.000 habitantes", según han informado los socialistas en nota de prensa.

González Martínez ha comenzado su intervención sobre la memoria del servicio público de transporte urbano colectivo preguntándose si el modelo presentado por el equipo de Gobierno es realmente lo que Albacete necesita para los próximos 20 años.

Para el portavoz socialista, el proyecto se queda en lo meramente estético: "Si nos quedamos en la superficie de la propaganda, con nuevos vehículos y menos ruido, la respuesta parece positiva. Pero al profundizar, la conclusión es demoledora, ya que estamos ante una propuesta continuista que intenta cubrir necesidades del siglo XXI con parches del siglo XX".

VOX CREE QUE ES "POTENCIALMENTE PERJUDICIAL"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Vox, Lorena González, ha calificado la medida de "innecesaria, incoherente y potencialmente perjudicial", denunciando que el equipo de Gobierno busca cumplir un expediente ideológico a costa de la libertad de los ciudadanos, según ha informado la formación en nota de prensa.

La portavoz ha señalado que la propia documentación municipal "contradice la urgencia de la norma". "Sus propios informes oficiales dicen que la calidad del aire en Albacete es buena y no se superan los límites. ¿Qué problema real vienen a solucionar si no existe un riesgo ambiental?", ha cuestionado González durante el Pleno.

Para Vox, el hecho de que la ordenanza se presente de forma flexibilizada es "una maniobra política" para evitar el desgaste electoral. "Nos presentan una ZBE descafeinada por la presión social y la de este partido. Si no va a cambiar nada sustancial, ¿para qué la aprueban? Solo buscan justificar subvenciones y crear la estructura para endurecerla en el futuro", ha advertido la concejal.