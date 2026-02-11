Ayuntamiento Albacete y CHJ buscarán y ejecutarán soluciones urgentes para atender la situación de emergencia

Ayuntamiento y Confederación del Júcar acuerdan buscar y ejecutar soluciones urgentes para atender la situación de emergencia en la ciudad de Albacete - AYTO ALBACETE

ALBACETE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han mantenido este miércoles un encuentro para abordar la situación de emergencia que está sufriendo la ciudad en los últimos días y la situación de la red de saneamiento y de los canales que dan servicio a la ciudad de Albacete.

En este encuentro han participado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, así como los concejales Rosa González de la Aleja, Francisco Navarro, y Carlos Calero, y técnicos de ambas administraciones, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En el encuentro, el alcalde de Albacete ha explicado al presidente de la Confederación cuál es la situación por la que ha atravesado la ciudad en los últimos días. Serrano ha detallado al presidente de la Confederación que en el tramo urbano del Canal de María Cristina, que está soterrado, han saltado las válvulas anti retorno y ha vertido agua a la red de pluviales de la ciudad.

Esto ocasionó que un tercio de la red de la ciudad entrara en carga y no pudiera desaguar lo que provocó importantes episodios de inundaciones especialmente en la tarde noche del lunes tras las precipitaciones registradas y ante la imposibilidad de la red de saneamiento de acoger más agua.

Desde la Confederación se han recordado las medidas tomadas desde el episodio de inundaciones de 2013 que permitían evitar la llegada de aguas a la ciudad especialmente en episodios de lluvias torrenciales para evitar que se desbordara el Canal de María Cristina.

Polo se ha interesado por esta situación para encontrar, una vez conocido de primera mano el problema, soluciones en las próximas horas especialmente teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para los días siguientes debido a la gran cantidad de agua que podría dejar la borrasca Nils en toda la zona de aporte de aguas a los ríos Jardín y Don Juan, que terminan en los canales de la Lobera, Acequión y María Cristina.

Además, al margen de las actuaciones de emergencia que se van a llevar a cabo de manera inminente, de cara al futuro, se han comprometido a analizar soluciones permanentes y estables para evitar este tipo de situaciones para lo que han acordado mantener un nuevo encuentro una vez que pase esta situación de emergencia para la ciudad de Albacete.

Al terminar el encuentro, Serrano ha explicado a los medios que el objetivo de la reunión ha sido "buscar soluciones de manera urgente para reducir los caudales que llegan a la ciudad de Albacete y nos hemos emplazado a buscar soluciones a largo plazo".

"Pero ahora tenemos que analizar bien qué se hace y donde se hace para no aplazar un problema que puede ser mayor si llueve con mayor intensidad y no acolmatar las lagunas que ya hemos utilizado en los próximos días y tenemos que estar preparados para atender todas las eventualidades", ha subrayado.

Por su parte, Polo ha explicado que su objetivo en la mañana de hoy ha sido entender cuál era el problema actual de la ciudad y buscar alternativa ante los fenómenos meteorológicos de los próximos días con la idea de reducir el volumen de agua en el Canal de María Cristina". "La idea es ver qué actuaciones de urgencia llevamos a cabo al margen de lo que ya se ha hecho", ha concluido.