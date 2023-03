Ayuntamiento de Albacete denuncia un uso irregular de más de 23.000 euros por parte del exalcalde pedáneo de El Salobral

ALBACETE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Economía y Hacienda de Albacete, María José López, ha informado este lunes de la puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de las actuaciones que, en materia presupuestaria, realizó presuntamente el alcalde pedáneo de El Salobral entre 2015 y 2019, Manuel Jesús Cerdán Andújar, representante del Partido Popular, que, aseguran, percibió del Ayuntamiento de Albacete 23.144 euros que debían ir destinados a pagar los servicios prestados en la pedanía por parte de empresas que habían realizado actividades musicales y deportivas.

De estos hechos se tuvo conocimiento por la información facilitada por el Partido Popular al Servicio de Intervención en octubre de 2019, solicitando el esclarecimiento sobre el impago o procedencia de unas facturas, tras lo que, según López, se iniciaron una serie de actuaciones y comprobaciones por parte de los técnicos competentes del Ayuntamiento de Albacete, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

La concejala de Economía y Hacienda ha asegurado que ha quedado comprobado que durante el periodo de 2015 a 2019, el pedáneo de El Salobral percibió del Ayuntamiento de Albacete 23.144 euros que debían ir destinados a pagar los servicios prestados en la pedanía por parte de empresas que habían realizado actividades musicales y deportivas.

Sin embargo, ha explicado, tras las comprobaciones llevadas a cabo se ha sabido que servicios prestados de actividades musicales y deportivas en la pedanía y por importe de 15.194 euros no fueron abonados a sus destinatarios, a pesar de que el Ayuntamiento de Albacete puso a disposición del pedáneo dicha cantidad.

"Al quedar acreditada la prestación del servicio por parte de las empresas y que no habían visto abonadas sus facturas, por parte del Ayuntamiento de Albacete se ha procedido a su abono, para así resarcir la deuda generada por la actuación del alcalde pedáneo de El Salobral", ha indicado la concejala de Economía y Hacienda, que ha añadido que además, el pedáneo presentó otras facturas ante el Ayuntamiento de Albacete por importe de 7.950 euros por servicios musicales que, supuestamente, se habían prestado en la pedanía.

No obstante, la empresa reflejada en dichas facturas no reconoce haber emitido esas facturas ni haber prestado los servicios que en las mismas se reflejan, "es decir, que no las identifica ni como facturas abonadas ni como facturas pendientes de pago", de tal manera que ha quedado acreditado que el anterior pedáneo de El Salobral percibió del Ayuntamiento de Albacete 23.140 euros "que no fueron destinados a la finalidad que tenían".

López ha explicado que, por un lado, se generó una deuda de 15.194 euros que debían ser destinados a pagar servicios que se prestaron en actividades musicales y deportivas y que no fueron abonados y por otro, se presentaron facturas por eventos no realizados y por importe de 7.950 euros.

ACUERDOS MUNICIPALES

A la vista de lo comprobado, se dio cuenta de estos hechos en Comisión Informativa de Economía y Hacienda, el 14 de octubre de 2020 y 21 de diciembre de 2020, "por lo que todos los grupos políticos son conocedores de lo comprobado y de las consecuencias derivadas de los mismos". El siguiente paso se dio en Junta de Gobierno Local en sendas reuniones, 22 de octubre de 2020 y de 30 de diciembre de 2020, cuando se acordó que se debía dar traslado de los hechos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía, así como a la Tesorería del Ayuntamiento para que procediera a la reclamación al anterior pedáneo, del Partido Popular, de las cantidades percibidas y no justificadas por importe de 23.140 euros.

"Todas estas acciones ya han sido puestas en marcha por el Ayuntamiento, tanto la comunicación al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía y la reclamación de las cantidades debidas tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva", ha apuntado la concejala de Economía y Hacienda, quien ha resaltado que "ante estos hechos caben pocos juicios de valor, se hizo una deficiente gestión del dinero de los vecinos y vecinas de El Salobral, lo cual ha perjudicado a la pedanía y sus actividades, pero también supone un menoscabo en los recursos económicos municipales, porque el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a las cantidades adeudadas".

"Este tipo de actuaciones son las que provocan la desconfianza de la ciudadanía en sus representantes políticos, afortunadamente el estado de derecho es garante de la legalidad en la gestión pública y este Ayuntamiento ha tomado las medidas necesarias para corregir un comportamiento nada ético", ha manifestado María José López.

Para la concejala de Economía y Hacienda, "es de reconocer que fuera el propio Partido Popular quien, en 2019, solicitara el esclarecimiento de estos hechos, pero estamos hablando de que las facturas son de todo el periodo, de 2015 a 2019, y las presuntas irregularidades se pusieron en conocimiento de Intervención cuando el PP ya no gobernaba ni en el Ayuntamiento de Albacete ni en la pedanía de El Salobral, lo cual nos puede llevar a pensar que estuvieron poco vigilantes en la gestión del dinero público que hacía su pedáneo".