PP afirma que fueron ellos quienes "destaparon" las "irregularidades" en la gestión del exalcalde pedáneo de El Salobral

ALBACETE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, ha lamentado "la utilización torticera e interesada" del alcalde y del PSOE en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el anterior alcalde pedáneo de El Salobral y ha asegurado que fueron los 'populares' quienes las destaparon.

Reina se ha pronunciado así tras conocer la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Albacete en la que informa "ahora dos años y medio después de aprobarlo en Junta de Gobierno de que el Ayuntamiento iba a remitir los hechos a la Fiscalía con un claro interés electoralista con el que intenta esparcir una cortina de humo como justificación tras denunciar el PP hace unas semanas que le había quitado el dinero para la ampliación del centro sociocultural en El Salobral".

"Habrá que preguntarse si realmente no han llevado a la Fiscalía el asunto pese a aprobarlo hace dos años y medio o si lo anuncian ahora con un claro interés electoralista, ¿quién ha estado realmente poco vigilante con el dinero público entonces?", ha afirmado el concejal 'popular' en un comunicado.

El concejal del Grupo Popular ha recordado que fue el propio Partido Popular el que inició los trámites remitiendo un escrito al interventor general del Ayuntamiento para que revisara unas facturas que se habían abonado tras conocer que el contratista no las había cobrado por un valor superior a los 17.000 euros. Este escrito está fechado el 18 de octubre de 2019 y en él se ponen los hechos en conocimiento del interventor "para que realizara las actuaciones que considerara convenientes, reservándose el Partido Popular las acciones legales pertinentes para exigir responsabilidades al que fuera alcalde pedáneo en El Salobral".

Reina ha explicado que en enero de 2020 el propio interventor inició un expediente de fiscalización tras comprobar los hechos denunciados por el Partido Popular "reclamando que se revisaran todos los documentos de pago al alcalde pedáneo para hacer frente a los gastos destinados a festejos y otras actividades para realizar las comprobaciones oportunas al efecto de esclarecer los hechos".

Tal y como ha explicado el concejal del Grupo Popular, tras realizar todas estas comprobaciones, el interventor constató en 2020 que presuntamente existían irregularidades en la justificación de facturas emitidas por el alcalde pedáneo de El Salobral en la anterior corporación por valor que rozaba los 13.500 euros, que aprobaba el traslado al Tribunal de Cuentas.

FACTURAS FALSAS

Reina ha explicado que, en la investigación iniciada por el Ayuntamiento, incluso se sospechaba que algunas de las facturas presentadas por el alcalde pedáneo podrían ser falsas puesto que el alcalde pedáneo las había cobrado pero el cobro no llegó al contratista que no reconocía esas facturas como propias y que tenían un importe de casi 8.000 euros.

Todo ello derivó en que el Ayuntamiento exigiera al que fuera alcalde pedáneo de El Salobral en el periodo entre 2015 y 2019 a devolver más de 21.000 euros que no habían sido debidamente justificada, y tras su silencio se decidió dar traslado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Provincial, "algo que ocurrió en octubre de 2020 y desde entonces el Partido Socialista no había movido un dedo hasta que ahora sospechosamente lo saca de nuevo, a poco más de dos meses de unas elecciones municipales y tratando claramente de sacar rédito electoral intentando manchar el nombre de aquellos que fueron los que destaparon el asunto".

"Tenemos que recordar que las facturas habían superado todos los trámites administrativos en el Ayuntamiento de Albacete e incluso se habían abonado para que el alcalde pedáneo hiciera frente a los pagos, pero fue el Partido Popular el que, teniendo conocimiento de supuestas irregularidades por parte del que fuera pedáneo, lo puso en conocimiento del interventor general del Ayuntamiento para que iniciara las investigaciones oportunas que han dado lugar a esta situación", ha señalado Reina.

"Y dicen ahora que el PP había estado poco vigilante en la gestión del dinero público del alcalde pedáneo de El Salobral, cuando superó todas las fiscalizaciones y supervisiones de los técnicos y fuimos desde el propio Partido Popular los que pusimos en conocimiento del interventor los hechos", ha recordado Reina. "Si el Partido Popular no denuncia, no habría habido conocimiento de lo que estaba ocurriendo", ha señalado Reina, "porque a nosotros no nos presentan las justificaciones, sino al servicio tramitador de las facturas, y se denuncia en cuanto tuvimos conocimiento por un contratista de lo que había sucedido, lo que se dio traslado a los servicios pertinentes por parte del Partido Popular".