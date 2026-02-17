Ayuntamiento de Albacete no otorgará licencias a pisos turísticos que no tengan acceso independiente desde la calle

Archivo - Aprobado el proyecto de ejecución del nuevo tramo de la AB-20 entre glorieta de Fiesta del Árbol y la Carretera de Jaén - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Archivo

El Ayuntamiento de Albacete no va a conceder licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, asunto que se tratará en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda a celebrar el próximo jueves 19 de febrero.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de que el objetivo es evitar la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, por las molestias o problemas de convivencia que puedan generarse. Así, sólo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando el acceso deba hacerse a través del portal comunitario.

Por ello, en el Consejo Rector se va tratar la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, hasta que se regule en una modificación puntual del PGOU, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con carácter general, la normativa urbanística actual sólo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior. Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999 si la licencia original contemplaba locales en entreplantas o primeras plantas con uso diferente a vivienda (comercial u oficinas), aunque no tuvieran acceso independiente desde el exterior.

Se trataba de un criterio interpretativo "que ahora pretendemos modificar para excluir el uso hotelero, porque los horarios de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos, y la intención es dejar meridianamente claro este asunto".

Para que la excepción que se incluía en este criterio de interpretación no alcance en ningún caso al uso hotelero o vacacional, la Gerencia de Urbanismo va a iniciar los trámites oportunos para redactar una modificación del PGOU en dicho sentido.

El acuerdo de suspensión de licencias se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, tras la aprobación en el próximo Pleno del mes de febrero, además de promover la modificación del planeamiento "para que no quepa ninguna duda de que los apartamento o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas".