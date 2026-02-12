El Ayuntamiento de Albacete otorga 88 casas públicas y afirma que colabará con más entidades para aumentar la oferta

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha entregado este jueves en el Ayuntamiento las llaves de 88 casas públicas situadas en el sector 10 de la capital a sus nuevos propietarios y ha adelantado que buscará colaboración con otras instituciones para aumentar la oferta pública de cara a paliar "el problema endémico" habitacional que tiene España.

El primer edil ha recordado que esta promoción de vivienda pública comenzó en 2018, colocándose la primera piedra de los nuevos edificios en mayo de 2023 a través de la empresa municipal Urbial. La entrega de los nuevos hogares estaba proyectada para diciembre de 2025, pero se retrasó un par de meses.

Una vez conseguidas las licencias y terminado el suministro eléctrico, este jueves se ha hecho realidad el sueño para los nuevos propietarios, a los que Serrano ha felicitado por "su trabajo, esfuerzo y sacrificio para conseguirlas". "Hoy es un día importante para la ciudad porque crece dando oportunidades a más vecinos y vecinas tras un trabajo colectivo", ha remarcado el alcalde.

Pablo Pla, enfermero de 28 años, ha sido uno de los nuevos propietarios que consiguió entrar en la lista del sorteo y ha asegurado que esta oportunidad le ha dejado "muy contento y tranquilo" y le permitirá independizarse de sus padres. "Al final ha llegado el momento esperado. Con los suelos que hay ahora pues te da para vivir y poco más y ofertas como ésta facilitan que la gente joven pueda acceder a una vivienda", ha explicado.

Otra de las beneficiadas ha sido Maribel Morocho, de 36 años y con una hija de 16, que ahora podrán mudarse a su nueva casa después de una larga trayectoria buscando un hogar que pudieran permitirse. "Esto es una gran ayuda. No tiene nada que ver con otras viviendas del mercado. Una casa similar podía costarte 40.000 o 50.000 euros más", ha detallado esta madre que trabaja como moza de almacén.

"Tuvimos la suerte de cumplir los requisitos, que no eran muy exigentes, y aunque hemos tenido que esperar un par de meses más para entrar en la casa estamos muy felices", ha resaltado.

Serrano ha señalado que el Ayuntamiento está actualmente edificando 27 nuevas viviendas de promoción pública y ha presentado el presupuesto dentro del plan de vivienda integral para otras 25.

El alcalde ha concluido asegurando que para solucionar el problema habitacional, "la solución es construir nuevas viviendas, ofreciendo ayudas para obtenerlas y cooperando entre instituciones y empresas privadas".