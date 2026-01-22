El Ayuntamiento de Campos del Paraíso se une al rechazo a la instalación de una planta de biometano en el municipio

CUENCA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca) se une a las preocupaciones de una plataforma vecinal respecto a la instalación de una planta de biometano y biofertilizantes y ha anunciado que no apoyará el proyecto de la empresa promotora.

En un comunicado dirigido a sus vecinos, el Ayuntamiento ha comunicado que, una vez visto el informe de impacto medioambiental divulgado a través de las redes sociales por la plataforma vecinal creada contra esta planta y atendiendo a los posibles impactos ambientales que su instalación podría producir sobre la calidad de vida de la ciudadanía, así como sobre los acuíferos subterráneos y entornos medioambientales del municipio, han contactado con el representante de la empresa promotora del proyecto para manifestarle que desde el Ayuntamiento de Campos del Paraíso no apoyarán ni colaborarán en la puesta en marcha de un proyecto de las características indicadas en el informe de evaluación ambiental, presentado ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su valoración.

Además, el Ayuntamiento señala que en estos momentos "no se ha concedido ninguna licencia, ni se ha iniciado ningún trámite administrativo vinculado a la actividad de producción de biofertilizantes/biogás".

Este proyecto, promovido por la empresa Biofertilizantes CH4, S.L.U., contempla la construcción de una infraestructura industrial que trataría hasta 140.000 toneladas de residuos orgánicos y ganaderos al año, según la información recopilada por la plataforma que ha puesto sobre aviso al Ayuntamiento de Campos del Paraíso.