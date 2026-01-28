Ayuntamiento de Ciudad Real activa el Cecopal ante la alerta naranja por fuertes vientos

Instalación deportiva de Ciudad Real precintada. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha activado el nivel de preemergencia del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta naranja por fuertes vientos, emitida por la Dirección General de Emergencias.

Según el aviso recibido, durante el día de hoy se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En una reunión celebrada este miércoles, y tras analizar la situación por parte del Cecopal, se han acordado varias medidas preventivas para toda la jornada.

Concretamente, desde la Administración municipal, se ha decretado el cierre de parques y jardines de la ciudad; el corte del suministro de agua en las fuentes ornamentales, y la suspensión de todas las actividades al aire libre en dependencias municipales.

Además, se ha procedido a la activación de los retenes de las brigadas municipales, así como de los servicios de limpieza viaria y de jardines; el refuerzo en la Policía Local y Protección Civil, y el refuerzo del vallado móvil en diferentes puntos de la ciudad.

Asimismo, se ha avisado a todas las empresas de servicios municipales para que permanezcan preparadas ante la posibilidad de tener que intervenir.

De igual modo, los técnicos municipales se encuentran en situación de preaviso, realizando seguimiento de la evolución del episodio meteorológico y trasladando la información a sus respectivos departamentos, centros educativos y distintas dependencias municipales.

Desde el Consistorio han agradecido la colaboración de la ciudadanía y se recomienda extremar las precauciones, evitando desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, manteniéndose alejados de estructuras que puedan verse afectadas por el viento, extremando la precaución al volante, evitando transitar por debajo de cornisas y árboles y manteniéndose informados exclusivamente a través de los canales oficiales.