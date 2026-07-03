Ayuntamiento de Ciudad Real acusa a la Junta de "falta de empatía" con familias por su gestión del Plan Corresponsables

La edil de Igualdad de Ciudad Real, María José Escobedo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, ha acusado este viernes ala Junta de "insensibilidad, asfixia financiera y deslealtad institucional" por su gestión del Plan Corresponsables.

La edil ha asegurado que la situación administrativa del Plan Corresponsables demuestra la "falta de empatía del gobierno regional con las familias es alarmante", ya que la Junta ha disminuido un 48% su financiación, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Escobedo ha declarado que esta falta de recursos ha conducido al Ayuntamiento a crear el programa municipal 'Concilia Ciudad Real', con una inversión de 42.000 euros, con todo recursos municipales para poder ofrecer un servicio de ayuda a la conciliación de las familias desde enero a mediados de junio, ante el retraso que ha sufrido la resolución de la convocatoria del Plan Corresponsables.

"Pero la desfachatez de la Junta no se queda ahí", ha aseverado Escobedo, quien califica como una "intolerable situación" los expedientes de reclamación de la devolución de 600.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023 que le ha comunicado al consistorio la administración regional.

"Pretenden obligar al Ayuntamiento a devolver el dinero de servicios ya prestados a los ciudadanos", como lo avala la declaración positiva del año 2022 que firmó la propia administración regional en 2024.

Y ahora, apunta la edil, dos años después, quieren aplicar "un cambio de criterio arbitrario que atenta contra la seguridad jurídica". Una situación que, afirma, "se trata de una persecución basada en interpretaciones formales y burocráticas sobre contratación".

Por ello ha argumentado que "no falta dinero, no se han desviado fondos y nunca se ha dejado de prestar el servicio". María José Escobedo ha anunciado que el Ayuntamiento va a llegar hasta el final en la defensa legal de su actuación, con la interposición de recursos a "los expedientes injustificados" de reintegro. "Este Ayuntamiento va a defender hasta el final el dinero de sus vecinos, el empleo de sus profesionales y la conciliación de sus familias", ha afirmado en este sentido.

La concejal de Igualdad ha reclamado a la Junta un mayor apoyo para las familias y menos trabas burocráticas a los consistorios en el desarrollo del Plan Corresponsables: "lo que tienen que hacer es garantizar una financiación suficiente, estable y previsible y preocuparse por lo que importa, que es facilitar la conciliación a las familias".