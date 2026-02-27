El Ayuntamiento de Ciudad Real cierra 2025 con una ejecución presupuestaria del 84%

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ejecución del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real correspondiente al ejercicio 2025 ha alcanzado el 84%, frente a ejercicios anteriores en los que la ejecución apenas superó el 55%.

Así lo ha dado a conocer este viernes el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante la sesión plenaria ordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Arroyo ha calificado el dato como un "buen porcentaje", especialmente si se compara con ejercicios anteriores en los que, según ha señalado, algunos equipos de Gobierno apenas superaron el 55% de ejecución presupuestaria.

Desde la oposición, el concejal socialista Dionilo Sánchez ha ofrecido una lectura distinta del informe del cuarto trimestre y ha advertido de que los datos reflejan que el Consistorio no estaría cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria.

MODIFICAR ORDENANZA DE MOVILIDAD

En el ámbito normativo, el pleno ha aprobado iniciar el expediente para modificar la Ordenanza de Movilidad en lo relativo a los vehículos de movilidad personal (VMP), con el objetivo de adaptarla a la normativa estatal que ha entrado en vigor en 2026.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos y Vox, además del concejal no adscrito, y la abstención del Grupo Municipal PP.

Durante el debate, el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha presentado una enmienda a la propuesta inicial de Vox que no ha prosperado. En ella planteaba no solo la adaptación a la legislación vigente, sino también una revisión más amplia para reforzar la seguridad ciudadana y vial, clarificar las zonas de uso de estos vehículos y mejorar distintos aspectos técnicos de la ordenanza.

El edil ha señalado que el Ayuntamiento ya está trabajando en la implantación de nueva señalización vertical en diferentes calles de la ciudad, actuación que irá acompañada de una campaña informativa dirigida a la ciudadanía para reforzar la prioridad peatonal y facilitar una transición ordenada antes de la aplicación de cualquier régimen sancionador.

En materia deportiva, el pleno ha aprobado la propuesta del Grupo Municipal Socialista para modificar crédito mediante la aplicación del remanente de tesorería y suplementar con 100.000 euros partidas del Patronato Municipal de Deportes.

La cuantía se destinará a las escuelas deportivas municipales y, en concreto, a una subida proporcional de la asignación económica para el pago de monitores. La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE, Vox y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular y del concejal no adscrito.

PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE CIUDAD REAL

Por otro lado, todos los grupos municipales han acordado por unanimidad instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incoar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el antiguo edificio de viajeros de la estación de ferrocarril situada en el Parque de Gasset, con el fin de proteger este elemento del patrimonio histórico local.

Finalmente, el pleno también ha aprobado una propuesta conjunta de PP, Ciudadanos y PSOE con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención del concejal no adscrito.

El texto reafirma el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y con la promoción de políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación por razón de género.