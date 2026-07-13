El Ayuntamiento de Ciudad Real rehabilitará la cubierta de la ermita de Alarcos para evitar su deterioro

Archivo - Ermita de Alarcos. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real rehabilitará la ermita de Alarcos con el objetivo de solucionar los problemas de humedades y evitar que continúe deteriorándose este inmueble de titularidad municipal, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1980.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, tras la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local.

La actuación contempla la reparación de la cubierta del santuario, una intervención que el Consistorio considera necesaria para garantizar la conservación del edificio y frenar los daños provocados por las filtraciones y las humedades.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 48.300 euros, IVA incluido, y permitirá acometer una intervención próxima sobre uno de los principales elementos patrimoniales del entorno arqueológico de Alarcos.

SEIS NUEVOS SEMÁFOROS Y UNA CÁMARA DE TRÁFICO

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente para instalar seis nuevos semáforos y una cámara de control del tráfico en distintos puntos de Ciudad Real.

La actuación, procedente de los presupuestos participativos y planteada como respuesta a distintas demandas vecinales, tendrá un importe de 144.000 euros más IVA.

Los dispositivos se ubicarán en el cruce de la avenida de los Descubrimientos con la calle Panaderos, en el entorno de la rotonda del Playa Park y la Facultad de Medicina, en la esquina de Cardenal Lorenzana y en el cruce de la travesía de Las Casas con la carretera del Vicario.

Estos seis semáforos se sumarán a los otros doce instalados en la ciudad durante los últimos tres años, según ha explicado Arroyo.