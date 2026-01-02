El Ayuntamiento de Cuenca adjudica las obras para la reparación de los accesos al pabellón polideportivo El Sargal

Archivo - La pista central 'Paulino Fernández' de El Sargal estrena luces LED. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha adjudicado las obras para la reparación de los accesos al pabellón polideportivo municipal de El Sargal a COBE SLU, por una cuantía de unos 57.400 euros.

Entre las actuaciones principales a realizar está el levantado del suelo y colocación de lámina con solado en baldosa de terrazo granallado, así como la sustitución de la barandilla, informa el Consistorio.

La concejala de Deportes y Urbanismo, Charo Rodríguez, ha señalado que es una actuación muy demandada y esperada, puesto que supone unas reparaciones muy importantes en los accesos al polideportivo El Sargal.

Las obras, que se iniciarán cuando las condiciones meteorológicas sean las más favorables para hacerlo en el menor tiempo posible, se compaginarán con la actividad del pabellón.

En otro orden de cosas, este órgano ha aprobado los proyectos técnicos de las obras enmarcadas en el Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación con la colaboración del Consistorio conquense para las pedanías de Colliguilla, La Melgosa, Mohorte, Valdecabras y Villanueva de los Escuderos.

Se ha iniciado la licitación, asimismo, para la adquisición de reductores de velocidad que se ubicarán en determinados puntos de la ciudad según las peticiones de la ciudadanía, aprobándose además los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

De igual modo, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno también a la constitución de bolsa de trabajo en la Escuela Municipal de Música en la especialidad de Trompeta.