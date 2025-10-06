Ayuntamiento de Cuenca definirá este martes en qué invertirá los 9,2 millones que recibirá de los fondos europeos EDIL

Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en una foto de archivo. - AY CUENCA - Archivo

CUENCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado que este martes se van a reunir con los técnicos para definir los proyectos que podrán desarrollarse con los 9,2 millones que ha recibido el Ayuntamiento de los fondos europeos EDIL.

La financiación total que habrá para estas iniciativas, si se suma el 15% que tiene que aportar el Ayuntamiento, asciende a los 10,7 millones de euros.

El primer edil ha recordado que la capital pidió casi quince millones, pero ha confirmado que no van a presentar alegaciones y que están "contentos" con la cuantía que se le ha concedido.

El alcalde ha apuntado que, a la hora de redefinir estas actuaciones, hay que tener en cuenta que el plazo de ejecución es 2029, pero hay que cumplir una serie de hitos intermedios en 2027 "que te pueden dar capacidad de recibir los fondos que ahora no hemos percibido".

Respecto a las actuaciones previstas, ha adelantado que se han barajado "algunas que tienen que ver con el medio ambiente, el centro de la ciudad de Cuenca y la digitalización".

REASFALTADO DESDE DIEGO JIMÉNEZ HASTA LA FUENTE DEL SOL

A preguntas de los medios de comunicación tras la inauguración del aparcamiento del paseo del Ferrocarril, el alcalde también ha desvelado que la Junta de Gobierno aprobó el pasado viernes el proyecto reasfaltado del tramo que transcurre desde el antiguo paso a nivel de Diego Jiménez hasta a la Fuente del Sol y de la calle San Lucas.

El proyecto supondrá un gasto de 715.000 euros y se tiene que someter a exposición pública antes de su ejecución.

Por otro lado, Dolz han informado de que ya han hablado con la empresa concesionaria de autobuses para adelantar el horario de la lanzadera al AVE para que pueda dar servicio al primer tren que llega a Cuenca, que ha adelantado su llegada. El alcalde apunta que hay margen de maniobra, ya que ADIF también va a retrasar el horario de apertura de la estación los fines de semana.