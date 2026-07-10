Ayuntamiento de Cuenca lanza tres convocatorias para seleccionar un técnico de Patrimonio y abrir dos bolsas de trabajo

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CUENCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado tres convocatorias de empleo público, destinadas a la selección de un técnico de Patrimonio y la creación de dos bolsas de trabajo, tal y como se publica este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge Europa Press.

La primera de las convocatorias tiene como objeto la provisión en propiedad, a través de una oposición, de la plaza de Técnico de Patrimonio-Patrimonio Histórico creada en la Oferta Pública de Empleo del año 2024 y correspondiente al Subgrupo 1 de Administración Especial.

Las aspirantes tendrán que tener un Grado en Fundamentos de Arquitectura y máster habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto o equivalente, entre otros requisitos. El plazo de presentación de candidaturas será de veinte días a partir de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La segunda convocatoria es para formar una bolsa de trabajo de técnico de incendios del Ayuntamiento de Cuenca, con un nombramiento como interino mediante concurso de valoración de méritos.

En este caso se exige titulación en Arquitectura Superior, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Minas o Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente y los interesados puedes tendrán diez días hábiles, para presentar su solicitud de calificación en el concurso, que valorará formación y experiencia de los candidatos.

Finalmente, el Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado una convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo, mediante concurso de valoración de méritos, con destino al nombramiento de funcionario interino, en la categoría de Técnico, para cubrir vacantes y sustituciones.

Los participantes en la selección deberán acreditar títulos de licenciatura, arquitectura o ingeniería superiores universitarias, Grado universitario u otra titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos. Las solicitudes se pueden presentar desde este viernes, una vez que se ha publicado la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cuenca.

Las bases completas de estos procesos selectivos están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes 10 de julio.