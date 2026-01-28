Ayuntamiento de Cuenca ya cuenta con el estudio de viabilidad de la rehabilitación del edificio del Mercado y su entorno

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero, han anunciado que el Consistorio ya cuenta con el estudio de viabilidad para el proyecto de rehabilitación del Edificio del Mercado y su entorno, cuantificado en tres millones de euros, una actuación "muy esperada por ser un punto emblemático de Cuenca, el nexo de unión entre el Casco Histórico y la parte nueva de la ciudad".

Según dicho estudio de viabilidad, la actuación se llevaría a cabo en el propio edificio, en la plaza de España y en el parking allí ubicado una vez que termine la concesión en el año 2030, tal y como han explicado Dolz y Gómez Cavero, quienes han comparecido junto a la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, y a la concejala de Turismo, Patrimonio Histórico y Comercio, Marta Tirado, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Dolz ha explicado que el siguiente paso, ya por parte del Ayuntamiento de Cuenca, es validar dicho estudio de viabilidad e iniciar los trámites de concesión de obra y explotación mediante colaboración público-privada, la cual se extendería durante 40 años y a la que podría presentarse cualquier entidad más allá de la que ha presentado el estudio de viabilidad.

Con respecto a la actuación a llevar a cabo, el alcalde ha explicado que "al menos un 50 por ciento del edificio debe destinarse a dotaciones culturales y sociales", pudiendo utilizarse el resto para actividades comerciales, gastronómicas, de bienestar.