El Ayuntamiento de Escalona estima que la crecida del Alberche puede afectar a las viviendas más próximas a sus riberas

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio toledano de Escalona ha alertado de que, en las próximas horas, a causa del desembalse del pantano de San Juan, podría empezar a elevarse de manera paulatina los niveles del caudal del río Alberche a su paso por la localidad, pudiendo afectar a las viviendas más próximas a sus riberas.

En nuevo comunicado publicado a través de sus redes sociales, el Consistorio explica que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha avisado de que va a proceder a aumentar, durante las próximas horas, el nivel de agua desembalsada en el pantano de San Juan.

El nivel de almacenamiento se aproxima al 90% y las avenidas de agua que siguen llegando de aguas arriba aconsejan aumentar el nivel de desembalse.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la crecida del río, en estos momentos, se debe casi en exclusiva al agua desembalsada del pantano y no, como sucedió en la DANA de septiembre de 2023, a las lluvias intensas que colapsaron el río y todos los arroyos próximos, por lo que la vigilancia se concentra en las riberas del Alberche y en lo que pueda desbordarse de su caja.

Por ello, insiste en que están vigentes todas las recomendaciones preventivas, que pasan por no pasear por las proximidades del río y, hasta que no dejen de desembalsar agua y llegada la noche, dormir en zonas altas por precaución.

"Aunque la noche anterior no se desbordara el río y no haya llovido fuertemente en las últimas horas, las grandes lluvias provocadas en la cabecera del Alberche, en la provincia de Ávila, siguen aumentando los niveles de los embalses. Hasta que la cantidad de agua que entra en los mismos no se estabilice rogamos que, especialmente las viviendas ribereñas, se mantengan en alerta", indica.