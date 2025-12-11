Ayuntamiento Guadalajara asegura que ha actuado con rigor en el centro de víctimas de violencia "desde el primer minuto"

El concejal de Igualdad, Roberto Narro. - AY GUADALAJARA

GUADALAJARA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha asegurado que el equipo de Gobierno "en ningún momento ha minimizado" las incidencias detectadas en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género y denunciadas por la oposición y ha defendido que se actuó "con seriedad y responsabilidad desde el primer minuto".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, al ser preguntado por el proceso de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, que el Ayuntamiento justifica por "incumplimientos reiterados".

Narro ha explicado que el Ayuntamiento detectó las incidencias desde el inicio y se puso en contacto con la empresa "por teléfono, por correos electrónicos y por todas las maneras posibles", siempre con el objetivo de "que las mujeres y los menores estuvieran bien atendidos".

El concejal ha detallado que se siguió el procedimiento administrativo previsto y que mantuvieron un contacto "periódico y casi diario" con la coordinadora y las trabajadoras del recurso.

Según ha indicado, fue un informe del 17 de octubre el que culminó el proceso y propuso la resolución del contrato "después de todas esas incidencias".

En relación con las acusaciones de la oposición, que sostiene que el Gobierno local restó importancia a la situación, Narro ha lamentado el "populismo" y "demagogia" que se ha generado con un asunto "tan serio" y ha pedido a los grupos municipales "actuar con responsabilidad" tras subrayar que "los problemas se atajan y se trabajan".

Respecto a las declaraciones de la delegada de Igualdad, el concejal ha señalado que en una mesa técnica ella "comprendía las dificultades de un contrato como este" y que "no se ejerció ningún tipo de presión", por lo que considera que existe "deslealtad" por parte de quienes utilizan esas reuniones para realizar declaraciones públicas posteriores.

COBROS EN PLAZO

Preguntado por la situación actual del centro, Narro ha afirmado que el Ayuntamiento está cubriendo todas las necesidades que son de su competencia y ha asegurado que las trabajadoras han cobrado en plazo.

También ha indicado que ya se están abonando los gastos de mantenimiento y "todas aquellas necesidades" que puedan surgir en el recurso.

Ha confirmado igualmente que la plaza de psicóloga está cubierta desde principios de mes.

El concejal ha reiterado que la comunicación con el recurso es "directa" y "casi diaria" para conocer en todo momento la situación de las familias y del personal.

Narro ha señalado que la empresa dispone de un periodo de alegaciones de 10 días desde la notificación de la propuesta de resolución.

NUEVA LICITACIÓN

Sobre la futura adjudicación, ha explicado que el Consistorio está trabajando en el nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas, un trabajo que "ya se venía realizando desde hace tiempo", y ha precisado que la nueva licitación será "un contrato público y abierto", al que podrán concurrir todas las empresas que cumplan los requisitos.

El concejal ha asegurado también que el Ayuntamiento será "igual de vigilante y exigente" que en la anterior adjudicación y que, aunque el Consistorio esté cubriendo las necesidades actuales, se requerirá a la empresa que responda por sus obligaciones.

Narro ha evitado concretar un plazo para la resolución definitiva del contrato y la adjudicación del nuevo, al recordar que los tiempos administrativos "son variables".

El concejal ha insistido en la vigilancia del Ayuntamiento "ha estado ahí en todo momento".