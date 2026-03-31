El Ayuntamiento de Guadalajara crea un registro voluntario para proteger a personas electrodependientes ante apagones

El concejal de Salud en Guadalajara, Roberto Narro. - AY GUADALAJARA

GUADALAJARA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este martes el Registro Municipal Voluntario de Personas Electrodependientes, una iniciativa pionera en España destinada a mejorar la protección de los vecinos cuya salud depende de dispositivos médicos conectados a la red eléctrica.

El concejal de Salud, Roberto Narro, ha dado a conocer el proyecto acompañado por representantes de asociaciones sociosanitarias, entre ellas Cristina de Villanueva, Eva Carmona y miembros de Adisfigu y Alcer.

La medida surge como respuesta al apagón eléctrico registrado en España el 28 de abril de 2025, un episodio que evidenció la vulnerabilidad de las personas electrodependientes. "Para la mayoría de la población, un corte de luz puede ser una molestia, pero para estas personas puede convertirse en una situación de riesgo vital", ha señalado Narro.

El registro, de carácter voluntario y gratuito, permitirá al Ayuntamiento disponer de una base de datos con información sobre vecinos que dependen de equipos como respiradores, sistemas de oxigenoterapia o diálisis domiciliaria. Su finalidad es facilitar la localización y priorización de estos casos por parte de los servicios de emergencia en situaciones críticas.

Según ha explicado el concejal, la herramienta permitirá "ganar tiempo para proteger vidas", al posibilitar que Policía Local, Bomberos y Protección Civil accedan a la información y establezcan un sistema de triaje en función del grado de dependencia eléctrica.

El proyecto responde a un acuerdo plenario adoptado en mayo de 2025 y ha sido desarrollado con la participación de asociaciones y cuerpos de seguridad. Además, cumple con la normativa de protección de datos y prevé revisiones periódicas para mantener actualizada la información.

Desde el ámbito asociativo, la iniciativa ha sido valorada positivamente. Eva Carmona ha destacado que el apagón generó situaciones de miedo y ansiedad entre los pacientes, por lo que este registro "supone un avance importante y aporta tranquilidad al saber que existen mecanismos de respuesta".

Por su parte, Cristina de Villanueva ha señalado que durante el apagón muchas personas con discapacidad tuvieron dificultades añadidas, como la imposibilidad de acceder a sus viviendas por la paralización de ascensores, y ha subrayado que la medida "es muy necesaria y permitirá que se les atienda con la prioridad que requieren".

El Ayuntamiento ha indicado que la inscripción podrá realizarse tanto a través de la web municipal como de forma presencial en centros sociales y otras dependencias, en el marco de una campaña informativa que se extenderá a distintos barrios y núcleos anexionados.

Con esta iniciativa, Guadalajara se sitúa como "referente" en prevención sociosanitaria, en un contexto en el que no existe todavía una regulación específica a nivel nacional o autonómico sobre este tipo de registros.