Ayuntamiento de Guadalajara denuncia las condiciones "deplorables" de las cabinas recibidas de la Subdelegación - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha trasladado formalmente a la Subdelegación del Gobierno su "profunda preocupación" por las "graves incidencias" detectadas en la organización de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un proceso cuya planificación, coordinación y garantía corresponde al Gobierno de España.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha remitido un escrito a la subdelegada del Gobierno en el que denuncia la acumulación de problemas organizativos y la derivación al Ayuntamiento de tareas que tradicionalmente han sido asumidas por la propia Administración General del Estado.

"Así, en este proceso electoral, el Gobierno de España ha decidido unilateralmente trasladar al Ayuntamiento de Guadalajara todo el dispositivo de recogida y montaje de las cabinas electorales, así como traslado de urnas, papeletas, sobres electorales y documentación complementaria. La principal preocupación del Consistorio se centra en la insuficiencia de cabinas electorales previstas para la jornada de votación, así como en las condiciones en las que han llegado muchas de ellas", advierten desde el consistorio.

Según la información trasladada al Ayuntamiento, para las 120 mesas electorales que se constituirán en Guadalajara, únicamente se habían dispuesto 80 cabinas, "una cifra claramente insuficiente para cumplir las garantías previstas en la legislación electoral".

Inicialmente, no había más disponibles, según información trasladada por la propia Subdelegación del Gobierno, sin embargo y con posterioridad a la denuncia del Ayuntamiento y advertencia de comunicación a la Junta Electoral de Zona, "se ha comunicado la entrega de otras 40 cabinas, que todavía no se encuentran en la ciudad y que, previsiblemente, llegarán mañana".

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece expresamente que cada mesa debe contar con una cabina de votación, "un elemento esencial para garantizar el ejercicio libre, secreto y personal del derecho de sufragio".

A esta situación, asegura el ayuntamiento, se suma el "deficiente estado de conservación" de las cabinas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento y que están siendo montadas por las brigadas municipales.

"Las estructuras de muchas de ellas, así como las cortinas que deben garantizar la privacidad en el ejercicio del derecho al voto, presentan un estado deplorable: rotas, agujereadas y sucias, algo impropio de un proceso electoral que debe desarrollarse con todas las garantías y con la máxima dignidad institucional".

Ante esta situación "caótica", el Ayuntamiento --afirma-- se ha visto obligado a actuar con carácter de urgencia para evitar que estas deficiencias puedan afectar al normal desarrollo de la votación el próximo domingo.

En concreto, el Consistorio está tramitando de forma urgente la adquisición e instalación de nuevas cortinas para las cabinas electorales, asumiendo un trabajo y un gasto que, según indica, no le corresponden, con el único objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las mejores condiciones posibles.

Desde el Ayuntamiento, se considera "especialmente preocupante" que, a menos de tres días de la jornada electoral, continúe sin resolverse una incidencia que afecta de manera directa a las garantías del proceso democrático y que, además, se concentra exclusivamente, a nivel provincial, en la ciudad de Guadalajara, donde se registra el mayor número de colegios electorales y votantes de toda la provincia.

El Gobierno municipal ha advertido de la "gravedad" de los hechos y de la falta de diligencia del Gobierno de España ante una situación que afecta directamente a las garantías del proceso electoral.

Por este motivo, además del requerimiento formal dirigido a la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento ha trasladado toda la información recabada, incluidas las incidencias detectadas en las cabinas electorales, a la Junta Electoral de Zona, para que tenga conocimiento de la situación y valore la adopción de las medidas que, en su caso, considere oportunas.