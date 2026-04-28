El Ayuntamiento de Guadalajara exige a Adif reparar la pasarela de la estación y no descarta ir a los tribunales

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha instado a Adif a asumir la reparación de la pasarela peatonal situada junto a la estación de tren, entre el camino viejo de Cabanillas y la antigua carretera de Marchamalo, ante su avanzado estado de deterioro. No descarta acudir a los tribunales si la entidad estatal no se hacer cargo de la reparación alegando que no tienen su titularidad.

Así lo ha señalado este martes el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, en una rueda de prensa celebrada en la plaza Mayor, donde ha detallado que el Consistorio desestimará las alegaciones presentadas por Adif --basadas en la supuesta falta de titularidad-- y dictará una orden de ejecución para que acometa las obras.

"El siguiente paso será una orden de ejecución con informe técnico y valoración para que, en el caso de que ADIF incumpla sus obligaciones, proceda el Ayuntamiento subsidiariamente a su arreglo", ha explicado Esteban, quien ha insistido en que la infraestructura "es de Adif" y que la entidad "no puede ir contra sus propios actos".

En este sentido, ha recordado que en 2017 Adif ya ejecutó trabajos en la pasarela tras un requerimiento municipal sin recurrir la orden, lo que, a juicio del Consistorio, confirma su titularidad. A ello se suma que la infraestructura figura en el Catastro a nombre de la entidad ferroviaria y que "jamás fue cedida al Ayuntamiento", sin que exista acta alguna de cesión.

El edil ha subrayado que los informes técnicos municipales evidencian un "mal estado" de la pasarela, con daños visibles en rampas y escalones, lo que supone un riesgo para los usuarios.

"Es una infraestructura ferroviaria importante y exigimos su mantenimiento en debidas condiciones para evitar cualquier riesgo", ha afirmado.

En caso de que Adif no atienda la orden, el Ayuntamiento ejecutará las obras de manera subsidiaria y reclamará posteriormente el coste. "Si Adif no cumple, el Ayuntamiento liquidará las cantidades que suponga ese arreglo y tendrá que pagarlas", ha señalado Esteban, quien ha añadido que "si la vía que elige Adif son los tribunales, el Ayuntamiento se defenderá en los tribunales".

El responsable municipal ha incidido en que la actuación responde a la obligación del Consistorio de velar por la seguridad ciudadana, dentro de sus competencias urbanísticas.

"Nuestra obligación es garantizar que los vecinos de Guadalajara puedan hacer uso de las infraestructuras en condiciones de seguridad adecuadas", ha recalcado.

Asimismo, y en alusión a situaciones como la acaecida recientemente en una pasarela en Santander y las terribles consecuencias que tuvo, Esteban ha rechazado que se trate de una actuación preventiva ante posibles responsabilidades, insistiendo en que "no es una cuestión de curarse en salud, sino de cumplir con nuestra obligación de exigir que las infraestructuras estén en un estado adecuado".