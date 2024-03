Ayuntamiento Guadalajara publica un díptico para informar sobre el inicio de la ZBE el 1 de abril

GUADALAJARA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara comenzará a funcionar el lunes 1 de abril, aunque hasta el 31 de diciembre de este mismo año su apertura quedará libre de sanciones. Tal y como ha informado el Ayuntamiento de la capital en una díptico que ha remitdo a todos los ciudadanos, a partir del 1 de mayo comenzarán a regristrar matrículas y se pondrán en marcha servicios informativos tanto a nivel presencial como telefónicos y telemáticos, con el objetivo de tener informado al ciudadano sobre cómo le puede afectar este mapa de la ZBE en su día a día.

Todas las calles efectadas estarán señalizadas con señales donde figurará el mensaje: 'Atención, Zona de Bajas Emisiones. Tráfico restringuido' o con una señal de prohido el paso de vehículos, con excepciones. Así, los vehículos que podrán acceder serán aquellos que tengan etiqueta medioambiental B, C, ECO y ZERO, siempre que estacionen en la ZBE.

La prohibición solo afecta a los vehículos que carecen de etiqueta medioambiental dispensada por la Direccion General de Tráfico (vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y diésel anteriores al año 2006). En cuanto a los vehículos que están exentos de las restricciones de circulación de la ZBE, independientemente de que tengan o no distintivo medioambiental, son aquellos cuyos titulares estén empadronados dentro de esta zona, con o sin tarjeta; los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para vecinos con movilidad reducida; los vehículos cuyo titular no esté en esta zona, pero disponga de plaza de garaje particular; aquellos cuyo titular sea arrendatario de una plaza ubicada en la misma y los vehículos de personal trabajador en el ámbito de dicho espacio.

Al igual, los vehículos cuya titularidad esté asociada a comercios, bares y restaurantes; los de clientes de alojamientos turísticos; los de emergencias; transporte de viajeros, proveedores de servicios, carga y descarga; aquellos sin etiqueta que accedan a un taller de reparación ubicado en la ZBE; los turismos para dejar o recoger alumnos de Educación Infantil, Primaria o Secundaria en centros educativos de esta zona; ciclomotores; y habrá libre paso para el Eje Cultural.

Las personas empadronadas en la ZBE podrán diponer de invitaciones y solicitar acceso dentro de la misma para titulares de vehículos que no tengan distintivo medioambiental, a fin de que puedan estacionar en dicha zona.

En la ZBE se podrá aparcar en cualquier parking público (Santo Domingo, El Carmen, Plaza Mayor y Dávalos), en las plazas de aparcamiento de la zona azul y en las que hay en zona roja si se posee la tarjeta de residente.

Una Zona de Bajas Emisiones es un área en la que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y la salud de las personas. Tal y como señala el Ayuntamiento en el díptico remitido a sus vecinos, se trata de algo obligatorio "por ley nacional, siguiendo las recomendaciones de Europa. La Ley 7/2021 de 20 demayo, de Cambio Climático Transición Energética, obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer una ZBE", señalan.

La Zona de Bajas Emisiones en Guadalajara afecta al casco histórico, a todas las calles que se encuentran en el interior de un perímetro que está delimitado por la avenida de Barcelona, glorieta de Bejanque, la Carrera, paseo Fernández Iparraguirre, CUESTA del Matadero, Cardenal González de Mendoza, avenida del Ejército (desde Cardenal González de Mendoza) hasta la PLAZA de España (el túnel quda fuera de la ZBE), Barranco del Alamín y Calle Madrid.

Las calles que delimitan el perímetro de la ZBE son de libre circulación y no están incluidas en esta zona.

Para cualquier información se podrá acceder, desde el mismo día 1 de abril, a través la app para móviles ZBE Guadalajara y en la web www.ZBE.Guadalajara.es, que está disponible también desde el mismo 1 de abril, tal y como ha confirmado a Europa Press el concejal delegado del área, José Luis Alguacil.