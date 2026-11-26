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GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara está ultimando el proyecto de Presupuestos Municipales para 2027, que se encuentra "muy avanzado" y que podría llegar a un pleno durante el próximo mes de diciembre, según ha avanzado este jueves el portavoz del Grupo Popular y concejal de Economia y Hacienda, Alfonso Esteban.

El edil ha explicado que el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, está dando "las últimas pinceladas" al documento con el objetivo de poder iniciar su tramitación lo antes posible.

Aunque todavía quedan algunas cuestiones por concretar, entre ellas la participación en los ingresos del Estado, cuya cuantía aún no se conoce con certeza, la previsión es que las cuentas experimenten un incremento en términos generales respecto a las del ejercicio anterior, ha dicho Esteban.

El edil ha defendido la importancia de disponer de un presupuesto municipal y ha asegurado que el equipo de Gobierno trabaja para cumplir los plazos.

"Aquí hay un gobierno serio formado por el Partido Popular y Vox que entiende que el presupuesto es la herramienta más importante de gestión", ha señalado.

En cuanto al procedimiento, ha detallado que, una vez cerrado el proyecto, deberá pasar por la Junta de Gobierno y trasladarse a los grupos políticos municipales, que dispondrán de siete días hábiles para presentar enmiendas.

Una vez transcurrido ese plazo, se convocará la Comisión de Cuentas para su dictamen y posteriormente se llevará al Pleno para su aprobación inicial.

Tras este trámite, el presupuesto se someterá a un periodo de exposición pública de quince días hábiles para la presentación de posibles alegaciones. Si no se registra ninguna, quedará aprobado definitivamente.

El concejal ha apuntado que la intención es que el proyecto pueda llegar a un pleno en diciembre, aunque ha condicionado esta previsión al cierre de las cuentas y al cumplimiento de los distintos plazos administrativos. "El presupuesto va como tiene que ir", ha concluido.