Ayuntamiento pide que Talavera tenga agua en calidad y cantidad suficiente en las alegaciones al plan hidrológico

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzando que el Ayuntamiento presentará alegaciones a la consulta pública del borrador del Plan Hidrológico en el periodo que se abrirá a partir de octubre de 2026 hasta abril de 2027.

Así ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación donde ha reiterado que en ese borrador del Plan Hidrológico "nos jugamos el agua para regadío y para industria especialmente, así como garantizar el agua para el consumo humano".

Por eso, ha dejado claro que como alcalde va a pedir "que Talavera tenga agua en calidad y cantidad suficiente, tanto la que debe pasar por el Tajo como la que necesitamos en el Alberche", tanto para consumo humano como para los usos industriales derivados del crecimiento que se está produciendo en la ciudad "y para nuestros regadíos".

Por otra parte, Gregorio ha explicado que Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones a la consulta pública del esquema provisional de Temas Importantes, donde está representada la FEMP.

ALEGACIONES POLÍTICAS

Gregorio ha diferenciado entre las alegaciones "de carácter político" que ha presentado el PSOE y ha negado que se haya consultado con el Partido Popular para presentarlas de forma conjunta.

Además, ha añadido que el PSOE en colaboración con la Junta de Comunidades, está intentando "ningunear" a Talavera. El alcalde ha lamentado la falta de apoyo institucional hacia una ciudad que, según ha destacado, continúa creciendo económica y socialmente, con cinco meses consecutivos de descenso del paro, la llegada de nuevas empresas y un incremento del 28,9 por ciento en las nuevas licencias.

En ese sentido, ha criticado que representantes socialistas con responsabilidades en otras administraciones no estén contribuyendo a impulsar los proyectos y necesidades de Talavera. "Talavera está por encima del Partido Popular, de Vox y del Partido Socialista; Talavera está por encima de todo".