El Ayuntamiento de Puertollano traslada su apoyo a la plantilla de Repsol ante las medidas de ajuste anunciadas

Reunión en el Ayuntamiento de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, junto con varios concejales de la corporación municipal, ha mantenido este viernes una reunión con los comités de empresa de Repsol Materials y Repsol Fuels en la que los representantes sindicales han trasladado su "preocupación" ante las medidas de ajuste y reducción de estructura que la compañía pretende llevar a cabo en el complejo.

Durante el encuentro, el comité ha expuesto la "inquietud" existente entre los trabajadores y trabajadoras "ante la ausencia de nuevas inversiones, la amortización de puestos de trabajo y las posibles consecuencias que estas decisiones podrían tener, incluso en materia de seguridad en las plantas industriales", según ha informado el consistorio en una nota.

Los concejales presentes, con el alcalde a la cabeza, han mostrado su "firme compromiso" en la defensa del empleo y han trasladado un mensaje claro de "respaldo institucional".

RECHAZO A LA REDUCCIÓN DE PLANTILLA

Los ediles municipales han manifestado su rechazo "ante cualquier política que suponga la reducción de plantilla", ya que, sostienen, "este tipo de decisiones tiene un impacto directo en la ciudad, en el comercio local y en la estabilidad de cientos de hogares".

"Asimismo, el Ayuntamiento defiende un modelo industrial sólido, sostenible y comprometido con el territorio. Se apuesta por la modernización y la transición energética, pero siempre de la mano del empleo y nunca a costa de él", señalan.

Por ello, se ha hecho un llamamiento a la empresa "para que refuerce el diálogo, escuche a la plantilla y busque soluciones que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo".

El alcalde, en nombre de la corporación municipal, se ha comprometido a defender ante la dirección de Repsol el mantenimiento de la plantilla, las inversiones y la seguridad de las plantas de la compañía en Puertollano, "con el objetivo de garantizar que el futuro de la ciudad se construya sobre el diálogo, el respeto y oportunidades reales de desarrollo".