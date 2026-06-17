Ayuntamiento Talavera expone a Cultura y Junta su "máxima preocupación" por el estado de la muralla y pide colaboración

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha informado de que remitió el pasado 12 de junio tres escritos al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert; y a la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, para solicitar "la colaboración urgente" de las distintas administraciones ante la "delicada situación" detectada en las murallas de la ciudad.

Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación, donde ha dejado claro que otras administraciones deben ayudar a Talavera. "Nosotros no somos una capital de provincia que tiene dinero por todos los sitios, sino una humilde ciudad con una murallas que son monumento nacional" al estar catalogado como BIC, ha sostenido el alcalde, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Así, aunque la titularidad es municipal, el alcalde asegura que no pueden hacer nada en la muralla si no tienen "el visto bueno tanto de la Junta como del Estado".

En las tres cartas, el alcalde traslada su "máxima preocupación" por el estado del recinto amurallado tras constatar los servicios técnicos municipales "graves patologías estructurales" en el tramo medieval situado junto al callejón de la Barbacana, entre las viviendas de la Corredera del Cristo y Gaspar Duque de Guzmán.

Según expone, se ha producido un importante desprendimiento parcial de piedra en la parte superior de la almena de la Torre 19, así como la aparición de una grieta vertical de gran profundidad y varios metros de longitud en la Torre 21. En la carta dirigida a la Viceconsejería de Cultura y Deportes se especifica que el desprendimiento afecta a la mampostería de la Torre 19.

El alcalde advierte de que estas deficiencias estructurales "ponen en riesgo inminente la conservación de las murallas, declaradas Bien de Interés Cultural", y comprometen seriamente la seguridad de los inmuebles colindantes y de los vecinos de la zona. Asimismo, señala que la posibilidad "de un derrumbe o colapso de estas estructuras obliga a actuar con la máxima celeridad".

En sus escritos, José Julián Gregorio recuerda que el Ayuntamiento realiza un seguimiento constante del patrimonio histórico de la ciudad, pero subraya que "la envergadura de los daños detectados, el carácter histórico de las estructuras afectadas y la acumulación de patologías en distintos puntos del recinto amurallado, que mantiene actualmente tramos apuntalados o cerrados por seguridad, desbordan las capacidades financieras y técnicas de la administración local".

Por eso, en las cartas remitidas al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el alcalde destaca además que el recinto amurallado de Talavera de la Reina constituye una "joya monumental" que trasciende el ámbito municipal y representa un legado de interés nacional cuya preservación es una responsabilidad compartida entre las distintas administraciones públicas".

AYUDAS URGENTES

Por ello, en el escrito dirigido al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicita formalmente "y de manera urgente" la articulación de una vía de colaboración técnica inmediata entre los especialistas de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y los técnicos del Ayuntamiento para evaluar in situ el estado constructivo de las torres 19 y 21.

A su vez, el acalde reclama "la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria y de emergencia" que permita acometer las obras de consolidación, refuerzo y restauración necesarias para frenar el deterioro arquitectónico y garantizar la seguridad civil de la zona.

Las mismas peticiones son trasladadas a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert. En concreto, el alcalde solicita la colaboración técnica "inmediata" entre los especialistas de la Dirección General y los técnicos municipales para evaluar sobre el terreno el estado de las torres 19 y 21, así como la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria y de emergencia destinada a ejecutar las obras de consolidación, refuerzo y restauración necesarias para detener el deterioro arquitectónico y garantizar la seguridad de la zona.

Por su parte, en la carta enviada a la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, solicita formalmente y de manera urgente la intervención inmediata de los técnicos de la Viceconsejería de Cultura y Deportes para evaluar in situ, junto a los servicios municipales, el estado constructivo de las torres 19 y 21.

Además, reclama "la articulación de fondos de emergencia o partidas presupuestarias extraordinarias" destinadas a acometer las obras de consolidación, refuerzo y restauración necesarias para frenar el deterioro arquitectónico y garantizar la seguridad civil.

En las tres comunicaciones, el alcalde solicita "una respuesta urgente" ante la gravedad de la situación y agradece de antemano la atención prestada a esta petición de ayuda institucional para la conservación de las murallas de Talavera de la Reina.

Asimismo, José Julián Gregorio hace una "llamada de auxilio para el patrimonio de Talavera de la Reina" y se pone a disposición de ambas instituciones para mantener cuantas reuniones técnicas o políticas consideren oportunas.