Ayuntamiento Toledo alcanza un preacuerdo para actualizar las condiciones de la plantilla de Patronato Deportivo - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este martes la firma del preacuerdo alcanzado con el Comité de Empresa del Patronato Deportivo Municipal para actualizar, mejorar y renovar las condiciones laborales, profesionales y las categorías de los trabajadores, después de 15 años sin una revisión de estas condiciones.

De esta forma, el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha valorado de forma "muy positiva" este acuerdo que supone "un paso más en la modernización y actualización, no solo de las instalaciones, equipamientos y servicios que el Patronato Deportivo Municipal presta a los vecinos de Toledo, sino también en la mejora de las condiciones de quienes hacen posible ese servicio cada día".

El concejal ha destacado que el objetivo del Gobierno municipal ha sido reforzar la calidad, estabilidad y capacidad de respuesta del PDM, subrayando el trabajo de la plantilla que atiende a más de 8.000 usuarios cada año en la ciudad, "con este preacuerdo damos un paso al frente en nuestra intención de mejorar la calidad, la estabilidad y el servicio de los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal, quienes prestan ayuda y servicio a todos los usuarios a lo largo de cada año".

Asimismo, el responsable de Deportes ha mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado tras un prolongado proceso de negociación, "estamos tremendamente satisfechos e ilusionados después de dos años de trabajo, de esfuerzos y de un diálogo constante en el que hemos tratado de buscar las mejores soluciones y la mejor situación posible para esta plantilla, que durante el año realiza un servicio extraordinario en materia deportiva en nuestra ciudad", ha subrayado.

Rubén Lozano ha explicado además que el acuerdo ha sido respaldado por unanimidad, al igual que la propuesta de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Patronato Deportivo Municipal, lo que, a su juicio, "supone un importante avance para mejorar el servicio del propio Patronato y consolidar un marco laboral actualizado y estable".

El concejal ha recordado que este convenio permanecía bloqueado desde abril de 2023, "a apenas un mes de las últimas elecciones municipales", situación que, según ha indicado, el actual equipo de Gobierno ha conseguido desbloquear tras dos años de negociación y diálogo, "hemos conseguido sacar adelante un acuerdo que había quedado paralizado durante la legislatura anterior y avanzar hacia un Patronato Deportivo Municipal más fuerte, moderno y preparado para seguir ofreciendo un servicio de calidad a todos los toledanos", ha concluido Lozano.