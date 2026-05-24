Ayuntamiento Toledo defiende las "numerosas" medidas implementadas para el control del impacto acústico en La Peraleda

Archivo - Concierto de 'Veintiuno' en el recinto ferial de La Peraleda. - OSCAR HUERTAS - Archivo

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes de la ciudad de Toledo, Rubén Lozano, ha destacado este domingo las "numerosas" medidas adoptadas por el Ayuntamiento para minimizar el impacto acústico derivado de la actividad festiva en el recinto ferial de La Peraleda.

Rubén Lozano ha subrayado que el Ayuntamiento "lleva tiempo trabajando de manera seria, técnica y responsable para compatibilizar el ocio, la actividad cultural y festiva de la ciudad con el derecho al descanso de los vecinos", impulsando medidas "sin precedentes" para el control del sonido en este entorno, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Entendemos las preocupaciones vecinales y las escuchamos, pero también es importante explicar con transparencia todo lo que se ha hecho en estos últimos años para reducir molestias y actuar con criterios objetivos y técnicos", ha señalado el concejal de Medioambiente.

Entre las actuaciones puestas en marcha, Lozano ha recordado la instalación de medidores permanentes de decibelios en puntos estratégicos, como San Pedro el Verde y el entorno del Hospital Nacional de Parapléjicos, con el objetivo de monitorizar de forma continua el impacto acústico procedente de La Peraleda y disponer de datos reales para la toma de decisiones.

En este sentido, el concejal ha destacado que, según los informes técnicos municipales, el medidor ubicado en San Pedro el Verde no registró superaciones de los límites legalmente establecidos durante la pasada temporada de verano, lo que demuestra que las medidas adoptadas "están funcionando y deben seguir reforzándose".

Asimismo, el Ayuntamiento ha endurecido las condiciones de funcionamiento de las terrazas estivales mediante la exigencia de cerramientos perimetrales completos con placas acústicas, una solución diseñada específicamente para evitar la propagación lateral del sonido y reducir significativamente su alcance.

Como novedad este verano, además, las terrazas contarán con un sistema de control remoto del volumen musical, una herramienta tecnológica que permitirá a técnicos municipales reducir la intensidad sonora o incluso apagar la música en tiempo real, sin necesidad de desplazamientos policiales y garantizando una intervención inmediata ante cualquier incidencia.

"Estamos hablando de medidas pioneras y exigentes que ningún gobierno anterior había implantado en este recinto, no solo se vigila el cumplimiento, sino que además hemos incorporado tecnología para intervenir de forma instantánea cuando sea necesario", ha añadido Lozano.

El concejal también ha recordado que los eventos celebrados en La Peraleda están sujetos a limitaciones horarias, controles específicos y supervisión por parte de la Policía Local, cuyos agentes realizan inspecciones y mediciones cuando se considera oportuno.

Precisamente, durante la reciente celebración del Toledo Beat Festival se efectuaron comprobaciones acústicas por parte de la Policía Local, dentro de los protocolos habituales de seguimiento de este tipo de eventos multitudinarios.

Del mismo modo, Rubén Lozano ha querido destacar que, pese a la proximidad del recinto, no se han registrado quejas por ruido en el Hospital Nacional de Parapléjicos, según fuentes del propio centro, donde incluso se reconoce que la actividad lúdica de La Peraleda puede representar un espacio de ocio para pacientes y familiares.

"El Gobierno municipal mantiene una actitud abierta al diálogo y de mejora continua, pero también debe velar por un equilibrio razonable entre el legítimo descanso vecinal y la celebración de actividades culturales, festivas y económicas que forman parte de la vida de Toledo", ha concluido el concejal de Medioambiente.