Ayuntamiento Toledo impulsa nuevos aparcamientos disuasorios en las inmediaciones del hospital y el barrio de La Legua

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, entre los que destaca el avance de dos nuevos aparcamientos disuasorios en los barrios de La Legua y de Santa María de Benquerencia.

En este sentido, según ha informado el portavoz, se ha autorizado el inicio del expediente para la ejecución de las obras de adecuación del espacio público destinado a un aparcamiento en el barrio de La Legua con un presupuesto base de licitación de 99.993 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

Juan José Alcalde ha recordado que esta actuación responde a "una demanda vecinal histórica" y forma parte de las inversiones financiadas con cargo a remanentes aprobadas por el Ayuntamiento "para mejorar la movilidad y facilitar nuevas plazas de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad".

Asimismo, y dentro de los asuntos de urgencia, se ha aprobado el inicio del expediente de licitación para la adecuación de un nuevo aparcamiento público en el barrio de Santa María de Benquerencia, con una inversión de 169.931,21 euros.

Una nueva infraestructura, ha explicado, que estará ubicada en las inmediaciones del Hospital Universitario de Toledo y permitirá ofrecer estacionamiento gratuito tanto a vecinos y visitantes como a trabajadores del centro hospitalario y de otras zonas del barrio. "Era un compromiso de este equipo de Gobierno seguir ampliando espacios de aparcamiento en los barrios de Toledo para mejorar la movilidad y facilitar el día a día de los ciudadanos", ha señalado.

ACTUACIONES HIDRÁULICAS

Entre otros acuerdos adoptados en la reunión de esta semana, destaca también el inicio del expediente para la adjudicación de la explotación de la cafetería del Ayuntamiento por un importe total de 14.374,80 euros para un periodo de tres años prorrogables por dos más.

En materia hidráulica, se han aprobado cuatro actuaciones a través de la empresa Tagus Servicios Integrales. La primera de ellas consiste en la ampliación de la red de abastecimiento en la calle Puentesecas; la segunda, la instalación de caudalímetros para el registro de caudales procedentes del municipio de Bargas; la tercera de ellas, la extensión de redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida de Irlanda; y, por último, la ejecución de una canaleta y colector para recogida de aguas pluviales.

También se ha adjudicado el contrato para el suministro de materiales destinados a actuaciones en la vía pública realizadas por las brigadas municipales, por un importe de 99.560 euros dividido en ocho lotes.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha adjudicado la concesión administrativa para la explotación hostelera de la Terraza Caracena a la empresa La Terraza de Caracena SL, así como la concesión del establecimiento hostelero ubicado en el parque de Bélgica a favor de La Fábrica de Armas SL.

Además, el Ayuntamiento continúa avanzando en la adjudicación y puesta en marcha de los quioscos del parque de la Vega, con la clasificación definitiva de las ofertas y la apertura de un nuevo procedimiento para adjudicar el quiosco destinado a horchatería, declarado desierto en el proceso anterior.

De esta forma, el quiosco número 1 se adjudica a la empresa Hevico Gestión SL; el número 2 para la empresa Bar la Turvia SL; el número 3, un establecimiento hostelero con destino a churrería, para Hijos de Catalino Escalante SL; el número 5, con destino a venta de encurtidos y productos envasados, para la empresa Julián Jiménez García; y el número 6, también con destino a venta de encurtidos y productos envasados, para la empresa Nuevo Almacén Franquicias SL. El quiosco declarado desierto es el número 4 destinado a horchatería, por lo que se autoriza el inicio del expediente para la adjudicación directa de este quiosco por un importe base de licitación de 151.200 euros.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno también ha autorizado la instalación del cine de verano en el Auditorio del Parque de las Tres Culturas para la temporada 2026 y ha aprobado nuevos convenios de colaboración con asociaciones vecinales de la ciudad para gastos de funcionamiento y actividades, en concreto, a la asociación de vecinos 'Río Chico' por un importe de 7.764,75 euros; a la asociación de vecinos 'Alcántara' por un importe de 9.450 euros; y a la Federación de asociaciones de vecinos 'El Ciudadano' por un importe de 12.127,50 euros.

En el área de Empleo y Desarrollo Económico, se ha autorizado la redacción del proyecto modificado correspondiente a la segunda fase de recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de Vega Baja, cofinanciado junto al Ministerio de Cultura.

Y, por último, en materia de Seguridad y Protección Civil, se aprueba solicitar una subvención a la Junta de Comunidades para la adquisición de medios materiales destinados a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toledo.